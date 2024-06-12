Практично всюди росіяни тиснуть, – Світан сказав, що відбувається на фронті

Ситуація на Східному фронті залишається доволі складною. Ворог атакує українські підрозділи на кількох напрямках з метою просування вглиб нашої держави.

На жаль, окупанти мають певні успіхи. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан проаналізував 24 Каналу ділянки фронту, де найскладніша ситуація.

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Перейняли тактику України

Роман Світан розповів, що позитивна динаміка у росіян практично всюди – від Старомайорського Донецької області до Куп'янська Харківської області.

Потужно окупанти тиснуть у районі Іванівського, що неподалік Бахмута. Село розташоване в низовині й не зручне для оборони. Проте українські військові натепер утримують частину населеного пункту.

Ворог просувався височинами кілька місяців, перейнявши перейняв досвід Сил оборони. Відтак намагаються по висотах оточити Іванівське та відтиснути звідти український гарнізон. Російське "побєдобєсіє" не відповідає дійсності.

Хоча, якщо говорити про загальне становище на Східному фронті, практично всюди росіяни тиснуть,

– наголосив військовий експерт.

Ворог виконав поставлене завдання

Також, за словами Світана, не менш складною є ситуація біля населених пунктів Урожайне, Вугледар, Новомихайлівка у бік Костянтинівки, Очеретине, Курахове Донецької області.

Противник уже майже дійшов до Карлівки та Карлівського водосховища, пройшовши Нетайлове. Дещо краща ситуація поблизу Часового Яру, водночас серйозні бої тривають у районах Білогорівки та Серебрянського лісництва.

Запеклі бої на Сході: дивіться на карті

Тиснуть загарбники на Торське, Терни та Макіївку. Тобто загалом складне становище у Донецькій та Луганській областях. А все тому, що довелося частину резервів та бригад перекидати на північ Харківщини.

Росіяни виконали завдання Харківської операції – відтягнули наші війська, зменшили їхню щільність на Східному напрямку. Водночас самі почали рухатися на Сході,

– зазначив полковник запасу ЗСУ.

"Це прорахований план ворога. Ми не були достатньо готовими до нього, не було заявленої зброї та особового складу. Зараз становище дещо покращуємо. Постачання боєприпасів пришвидшується. У росіян ще є час тиснути, допоки не запуститься весь логістичний ланцюжок", – додав він.

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