Де сьогодні на Київщині не буде світла: опублікували графік відключень

У Київській області 21 жовтня знову тимчасово відключатимуть світло. Для ремонту обладнання необхідно знизити навантаження на електромережі.

Оприлюднили графік віялових відключень електроенергії на Київщині. Проте у ДТЕК попередили, що у графіку можливі зміни.

До речі У Києві та області почалося відключення електроенергії: де та скільки не буде світла

До речі, глава Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що в регіоні збільшилось споживання електроенергії. Через це в Київській області з 9:20 вимушено розпочалися тимчасові відключення світла. У столиці також запровадять відключення, які триватимуть не більше, ніж по 4 години.



Графік відключення світла на Київщині / Скриншот з сайту ДТЕК





Графік відключення світла на Київщині / Скриншот з сайту ДТЕК

В областях знову відключать світло

В Укренерго повідомили, що через різке зростання рівня споживання електроенергії вимушені знову ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання світла. Зокрема, в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Пояснили, що це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.

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