Жодних графіків: у ДТЕК назвали області, де не вимикатимуть світло 15 лютого

У середу, 15 лютого, у декількох областях цілий день не вимикатимуть світло. Як це можливо – читайте далі.

У ДТЕК повідомили, що 15 лютого "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати завтра світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

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Де не вимикатимуть світло 15 лютого: перелік областей

Однак внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах можливі стабілізаційні відключення за графіком.

Зазначимо, що через мережеві обмеження завтра на Одещині діятимуть стабілізаційні відключення. ​

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що 15 лютого у регіоні не вимикатимуть світло. Однак, у разі перевантаження мереж або інших непередбачуваних обставин, можуть бути відновлені вимкнення за графіками, додала вона.

15 лютого світло не вимикатимуть і на Хмельниччині. Однак, на півночі області можуть бути відключення основних черг за графіком лише в періоди максимального навантаження – з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

Не планують відключень електроенергії й у Вінницькій області. Про це розповіли в обленерго.

Як зазначили у компанії, спільними зусиллями енергетикам вдається тримати баланс генерації та споживання, а також здійснювати розподіл електроенергії на необхідному рівні для забезпечення потреб споживачів.

У Сумській області протягом 15 лютого також не відключатимуть світло. В обленерго попередили, що відключення можливі лише у зв'язку із аварійними ситуаціями у мережах або загрозами ракетних ударів по Україні.

У якому стані перебуває українська енергосистема

Енергосистема України вже пережила 14 ракетних атак ворога та 17 хвиль атак БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей зараз недоступні, адже перебувають під контролем окупантів.

Наразі продовжуються відновлювальні роботи на теплоелектростанціях, пошкоджених під час ракетних атак та нападів дронів. Також для того, щоб покрити потреби споживачів, здійснюють імпорт електроенергії.