В Ужгороді сакури зацвіли на 2 тижні швидше: фоторепортаж з казкового міста

На Закарпатті нещодавно зацвів пахучий символ Японії. Цього року Ужгород раніше поринув у рожеву магію.

В Ужгороді вже зацвіли сакури. Зазвичай це відбувається не 1 – 2 квітня, як у 2024 році, а на 2 тижні пізніше.

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Ужгород поринув казку

В Ужгороді є чимало місць цвітіння сакур. А саме район Малий Галагов, проспект Свободи, вулиця Марії Заньковецької, Київська набережна, вулиця Михайла Грушевського, Православна набережна, Ужгородський замок тощо.

В Ужгороді рясно зацвіли сакури / Фото Тетяни Гема

Для тих, хто хоче подивитися на японську вишню в Ужгороді, створили спеціальну карту. Її автор – краєзнавець Олександр Богданов.

Карта цвітіння сакур в Ужгороді / Фото Олександра Богданова

Що кажуть фахівці про сакури

Як пояснила завідувачка сектору агрометеорології Закарпатського обласного гідрометцентру Оксана Куклишин, початок цвітіння сакур залежить від температури та погоди. Чим вищі температури, тим коротший період цвітіння.

Аномально теплий лютий посприяв ранній весні. Однак у квітні аномально високих температур не очікується, через що цвітіння проходитиме досить помірно. За словами Оксани Куклишин, у 2024 році японська вишня масово цвістиме до середини квітня протягом 7 – 10 днів. Очікується, що сакури цьогоріч відцвітуть до початку травня.

Український туризмознавець Федір Шандор, воїн-доброволець та колишній викладач УжНУ поділився нещодавно своїм прогнозом. На його думку, пік цвітіння сакур у Закарпатській області припаде у цьому році на 6 – 7 квітня.