Окупаційні війська просунулися поблизу 6 населених пунктів, – DeepState
- Російські військові просунулися поблизу 6 населених пунктів.
- Зокрема, окупанти просунулися біля Новоандріївки, Нововасилівки, Дачного, Розливу, Янтарного та в Андріївці.
Російська загарбницька армія не покидає територію України. Відомо, що ворожі сили просунулися біля 6 населених пунктів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлення мапи DeepState.
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Де просунулися окупанти
Зранку 30 січня аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Відповідно до даних фахівців, вояки російської армії просунулися біля 6 населених пунктів.
Ворог просунувся біля Новоандріївки, Нововасилівки, Дачного, Розливу, Янтарного та в Андріївці,
– ідеться в повідомленні.
Там також додали, що уточнюється просування противника в Часовому Яру.
Окупаційні війська просунулися біля Новоандріївки: дивіться на карті
Ворог просунувся поблизу Нововасилівки: дивіться на карті
Загарбники просунулися біля Дачного: дивіться на карті
Противник просунувся поблизу Розливу: дивіться на карті
Ворожі сили просунулися поблизу Янтарного: дивіться на карті
Росіяни просунулися в Андріївці: дивіться на карті