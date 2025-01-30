Окупаційні війська просунулися поблизу 6 населених пунктів, – DeepState

Російська загарбницька армія не покидає територію України. Відомо, що ворожі сили просунулися біля 6 населених пунктів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлення мапи DeepState.

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Де просунулися окупанти

Зранку 30 січня аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Відповідно до даних фахівців, вояки російської армії просунулися біля 6 населених пунктів.

Ворог просунувся біля Новоандріївки, Нововасилівки, Дачного, Розливу, Янтарного та в Андріївці,

– ідеться в повідомленні.

Там також додали, що уточнюється просування противника в Часовому Яру.

Окупаційні війська просунулися біля Новоандріївки: дивіться на карті

Ворог просунувся поблизу Нововасилівки: дивіться на карті

Загарбники просунулися біля Дачного: дивіться на карті

Противник просунувся поблизу Розливу: дивіться на карті

Ворожі сили просунулися поблизу Янтарного: дивіться на карті

Росіяни просунулися в Андріївці: дивіться на карті