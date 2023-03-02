На Луганщині основний наступ Росії можливий поблизу Кремінної: у ворога є 3 завдання

Одним з завдань наступу Росії може бути повторне захоплення Куп'янська-Вузлового. Це дозволило б ворогу більш вільно почуватися в постачанні озброєння на Донбас залізницею.

Цей регіон має й важливе географічне означення, оскільки провобережжя річки Оскіл й аж до Сватого розташоване на височині. Про це в стрімі 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт і льотчик інструктор Роман Світан.

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Фора ЗСУ на Сватівському напрямку

Зважаючи на це, росіянам дуже незручно наступати з півночі, тобто з району Сватового. Тому тут вони здебільшого намагатимуться тримати оборону.

Тобто наступ у напрямку з Куп'янська до Сватового будемо проводити ми. Ми це й робимо. Оптимальний варіант виходу на Сватове – це на північ від нього поблизу Куземівки почати рух,

– заявив Роман Світан.

Тоді росіяни можуть сковувати наші Сили оборони з лівого флангу, тиснучи з півночі на південь. Та полковник ЗСУ переконаний, що глобального наступу в росіян не вийде.

"Тут якраз географія така, що нам зручно наступати. Тут ми наступаємо зверху вниз на Сватове. Якщо глянути на підвищення, то зрозуміло, що це якраз оптимальний варіант нам наступати", – розповів військовий експерт.

Роман Світан про наступ Росії та контрнаступ ЗСУ: дивіться відео

Завдання наступу росіян

Натомість співрозмовник переконаний, що оптимальний варіант для наступу росіян – дещо південніше в районі Кремінної. Там здебільшого рівна поверхня, і саме цим ворог намагається скористатися.

Там, до речі, найбільше скупчення військ у Луганській області. Загалом у регіоні десь 100 тисяч – це ті резерви, які за декілька годин можна перекинути в точку прориву,

– заявив Роман Світан.

Тож він переконаний, що основні свої наступальні зусилля ворог сконцентрує саме в районі Кремінної – у бік Торського й Лимана. Таким чином ворог міг би вирішити одразу 3 своїх проблеми:

вийти на Лиман і почати загрожувати Слов'янську,

зрізати виступ поблизу Білогорівки та Сіверська,

відкинути українські війська за Оскіл та Оскільське водосховище.

"Та для того, щоб виконати такі дії в росіян недостатньо сил і засобів. А в нас тут є певні резерви, до того ж наступального плану. Тому я думаю, що наше командування почекає, поки видихнуться російські війська за декілька тижнів", – розповідає полковник запасу ЗСУ.

Тоді вже українські війська зможуть піти в наступ. Роман Світан прогнозує, що це відбудеться вже протягом місяця – ЗСУ почнуть рух або в бік Сватового, або ж у бік Кремінної.

Доля Сватогового та Кремінної