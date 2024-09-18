Де росіяни ховають свої склади з боєприпасами: військове зведення від Світана

У російському місті Торопець оголосили евакуацію. Усе через вибуху після атаки по ворожому складу боєприпасів та ракет. Щодо цього в СБУ зазначили, що у тому місті українські Сили оборони "стерли з лиця землі великий склад головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ".

​​В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розібрав удар по російському складу.

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Вибух на складі боєприпасів

За словами експерта, росіяни всі свої склади ховають під кордонами з НАТО, адже чудово розуміють, що звідти ніхто не збирається на них нападати. Ядерні склади, "Оленья”, "Мурманськ”, декілька баз флоту – це все зі сторони НАТО.

Тобто сховали склад від України якомога далі на 500 – 600 кілометрів, але там 100 кілометрів до країн Балтії. Відповідно до кордону з НАТО ближче, ніж до української. Проте ми все ж дістали,

– розповів Роман Світан.

Він зазначив, що 500 – 600 кілометрів це робочий радіус практично всіх наших дальніх засобів ураження. Для того, щоб склад здетонував, потрібно, аби прилетіла серйозна кількість вибухівки. Як мінімум, від 100 кілограмів й більше. Росіяни зберігали на складі, як завжди, все навалом й відповідно воно здетонувало.

Вибух у Маріуполі

Ракетний підрозділ Військово-морських сил ЗСУ завдав удару по складам російської армії в селищі Глибоке Маріупольського району, що на Донеччині. Роман Світан припустив, що, скоріш за все, працювала ракета "Нептун".

На озброєні у військово-морських силах знаходяться берегові ракетні комплекси "Нептун", які створенні із базової ракети "повітря – корабель" Х-35, Х-35У. Їх приземлили й вийшов хороший береговий ракетний комплекс протикорабельний. Тоді пішли ще далі й покращили систему наведення – відповідно ці ракети можуть працювати й по наземних цілях.

У Маріуполі, скоріш за все, що це був оперативний склад. Проте він доволі епічно вигорів, адже була уражена велика площа,

– зазначив військовий експерт.

"Відповідно майже весь склад відмінусувався не дійшовши до лінії бойового зіткнення. Це збереження життів наших ЗСУ", – додав Світан.