Де розташований Іран, Ірак та Катар та яка між ними відстань: показуємо на карті

Іран 23 червня 2025 обстріляв Катар та Ірак. Там розміщені американські військові об'єкти.

Де розташований Іран, Ірак та Катар та яка між ними відстань, показує на карті 24 Канал.

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Де розташований Іран, Ірак та Катар

Іранські війська атакували американські військові бази після того, як США вдарила по ядерних об'єктах країни.

Іран – це держава у південно-західній Азії із населенням 83 мільйони осіб.

Де розташований Іран: показуємо на карті

Катар – держава у Західній Азії із населенням понад 2,6 мільйона осіб. Країна має один сухопутний кордон з Саудівською Аравією на півдні, а з інших боків омивається водами Перської затоки, яка й розділяє Катар з Іраном.

Між обома берегами – трохи більше 190 кілометрів.

У Катарі розташована американська авіабаза Аль-Удейд. Це одна з найбільших баз США у регіоні.

Там також дислокувався невеликий контингент Королівських військово-повітряних сил Великої Британії.

Де розташований Катар: дивіться на карті

Іран на заході межує з Іраком – країною із населенням понад 45 мільйонів осіб.

ЗМІ повідомляють, що на Ірак летіла 1 ракета. Через це на авіабазі Айн-аль-Асад в мухафазі Аль-Анбар, де дислокуються американські військові, активували систему ППО. Цей об'єкт розташований на заході Іраку.

Звідти до кордону з Іраном – понад 160 кілометрів.

Де розташований Ірак: дивіться на карті