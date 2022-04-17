Олексій Кулеба на своїй сторінці у телеграм повідомив, де на території Київщини відсутнє водопостачання.

За його словами, в Ірпені "Київводоканал" завершив роботи на каналізаційному колекторі, який обстрілами пошкодили російські військові.

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Колектор вже готовий до експлуатації й почне працювати, як тільки відновлять суміжні об’єкти інфраструктури. Крім того, здійснюються роботи з прокладання водогону, який забезпечить мешканців Ірпеня водою з Києва.

У селі Микуличі, Клавдієво-Тарасове та Пороскотень генератор забезпечує роботу свердловини, тому вода в домівках є. У селищі Немішаєве організовано доставку генераторів, аби запустити водопостачання та водовідведення.

У селищах Макарів та Іванків частково відновлено централізоване водопостачання



У селищі Іванків – усі свердловини працюють та підключені до електропостачання, вода у систему запущена. Наразі 80% абонентів селища забезпечено цілодобовим централізованим водопостачання, решта 20% почасово – 4 години вранці та 4 години ввечері. Це триватиме до з’ясування якості питної води.

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