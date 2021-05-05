Де в Україні мешкає найбільше переселенців: карта

В Україні станом на 5 травня 2021 року є 1 466 077 переселенців з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму. Найбільше з них проживають у Донецькій області.

Серед внутрішньо переміщених осіб 195 119 – діти. Про це мовиться у Єдиній інформаційній базі даних про переселенців.

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В Україні 1 190 163 сімей є на обліку переселенців. Крім того, у списку – 392 588 працездатних осіб та 51 509 осіб з інвалідністю.

Зауважимо, найчастіше переселенці оселялися у східних областях та в столиці. Рідше – на Заході України.

У яких областях найбільше переселенців

У підконтрольній українському уряду території Донецької області проживають 513 158 внутрішньо переміщених людей;

Луганській – 283 451;

Харківській – 136 151;

Києві – 164 032;

Дніпропетровській – 71 626;

Київській – 66 630;

Одеській – 38 835.

Де найменше внутрішньо переміщених осіб

У Тернопільську область з тимчасово окупованих територій переїхали 2 163 переселенці;

Рівненську – 3 038;

Волинську – 3 124.



Карта переселенців / Мінсоцполітики

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