Де відпочити на Новий рік та Різдво: популярні та доступні напрямки для подорожей

Наближаються новорічні свята та довгі вихідні. У цей час українці часто подорожують, втім, зараз робити це стало куди складніше через регулярні локдауни та карантинні обмеження через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.

Де українці планують відпочивати на новорічні свята та які напрямки зараз найбільше приваблюють туристів – читайте у матеріалі сайту 24 каналу.

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Які напрямки популярні серед українців

Нещодавно Європейський Союз виключив Україну з "зеленого списку" безпечних з точки зору поширення коронавірусу країн. Попри це, більшість країн ЄС ухвалили рішення залишити можливість в'їзду українців, але за умови повної вакцинації від COVID-19.

На Новий рік українці подорожують до теплих країн / Фото Unsplash

Втім, взимку українці все одно надають перевагу теплим країнам та курортам з морем або океаном поряд.

Сергій Кириченко, керівник проєкту Join UP! Incoming, розповів, що серед закордонних напрямків на різдвяні й новорічні свята стабільною популярністю користуються курорти Єгипту. Цього зимового сезону до ТОП-3 найпопулярніших напрямків також входять ОАЕ та група екзотичних країн: Занзібар, Шрі-Ланка, Мальдіви, Домініканська Республіка, Мексика. Крім того, українці бронюють подорожі до Андорри й Туреччини (переважно до Стамбула).

Якщо говорити про подорожі Україною, то традиційні лідери – готелі Карпат і Закарпаття: курорти Буковель, Яблуниця, Яремче, Татарів, Драгобрат, Поляна. При цьому все частіше українці віддають перевагу проживанню в окремих котеджах, а не в номерах,

– уточнив Кириченко.

Він додав, що українці люблять подорожувати всією великою родиною або компанією друзів, а також беруть з собою домашніх улюбленців, тому все більше готелів пропонують таку можливість.

Курорти Єгипту залишаються у лідерах на новорічні свята серед українців / Фото Pixabay

У період Різдва та Нового року більше охочих орендувати житло в центральній частині курорту – якомога ближче до святкових локацій, щоб бути в епіцентрі подій. Крім того, туристів цікавить розширений спектр послуг: наявність критого басейну, СПА, чанів,

– пояснив Кириченко.

Андрій Маренчук, виконавчий директор компанії Ribas Hotels Group, назвав найпопулярніші напрямки взимку.

Тому незалежно від локації всі туристичні напрямки будуть користуватися популярністю. За нашим прогнозом найбільшим попит матимуть Львів, Львівська область, Закарпаття, Івано-Франківська область,

– зазначив Маренчук.

Українці люблять подорожувати під час новорічних та різдвяних свят / Фото Unsplash

Що буде з внутрішнім туризмом

Сергій Кириченко додав, що, крім вже звичних запитів на зимові Карпати, помітно збільшилася кількість бронювань на лікувальних курортах. Наприклад, оздоровчі комплекси Трускавця приваблюють туристів широким вибором різноманітних програм, можливістю комплексної діагностики, а також дуже розвинутою власною інфраструктурою.

Гості із задоволенням поєднують оздоровчі процедури (більшість комплексів розробили спеціальні програми відновлення організму після COVID-19) з відвідуванням басейну, СПА, тренажерних залів. Вартість таких турів зазвичай вище середнього, якщо порівнювати зі звичайним відпочинком. Однак проти оздоровчого туризму за кордоном українські курорти залишаються доволі доступними,

– уточнив Кириченко.

Оздоровчі курорти також мають популярність серед українців / Фото truskavich

Андрій Маренчук своєю чергою розповів, що зараз активно набирає обертів тренд на "швидкі подорожі". Швидкий туризм – це коли подорожуючий може відвідати кілька міст у рамках свого маршруту, навіть якщо раніше вони тобі були не цікаві.

Наприклад, їдуть на одну добу до Івано-Франківська – прогулятися містом, побачити історичний центр, скуштувати місцеву кухню, ходити по закладах. Нині західні та центральні регіони активно розвиваються у цьому напрямі. Тамтешні міста розвиваються, й у свідомості туристів перестають бути просто нецікавими дрібними районними містечками,

– зазначив експерт.

Він додав, що такі міста як Мукачево, Ужгород, Івано-Франківськ, Луцьк є дуже перспективними у рамках "швидкого туризму".

Українців цікавлять будинки у горах / Фото Unsplash

Де українці шукають житло на свята

Аналітики OLX Нерухомість розповіли, що ближче до зимового сезону українці стали активніше шукати подобове житло. Так, найпопулярніший напрям для будинку на добу – запит "Карпати". Вже у жовтні його вводили у пошуковому рядку майже 6 800 разів. Слідом за ним намагаються знайти будинок з басейном, дім з банею та житло у Буковелі.

У найпопулярніших пошукових запитах простежується новорічний настрій мешканців країни та їхнє бажання святкувати 2022 рік на Закарпатті чи за містом. Серед запитів – "дім з каміном", "котедж", "чан", "баня" та навіть просто "новий рік", "у горах", "ліс",

– розповіли фахівці.

За скільки можна винайняти житло на свята / Дані ОЛХ Нерухомість

Скільки коштує будинок на свята У жовтні 2021 року середні ціни на подобову оренду будинку на новорічні свята виглядали так:

Одеса – 2 500 гривень.

Київ – 5 000 гривень.

Яремче – 1 200 гривень.

Славське – 850 гривень.

Харків – 2 000 гривень.

Дніпро – 3 000 гривень.

До новорічних свят орендодавці починають здавати більше будинків. Особливо це помітно у Києві — нині там на 9% зросла кількість пропозицій для тих, хто хоче орендувати подобово. На другому місці — Славське, на третьому — Яремче.