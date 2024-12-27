Катерина Кіт-Садова показала свій триповерховий будинок і розповіла про освіту синів

Українська мистецтвознавиця та бізнесвумен Катерина Кіт-Садова показала будинок, у якому вона проживає. Дружина мера Львова також розповіла про спеціальності, які здобувають троє її старших синів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Катерини Кіт-Садової для проєкту ТСН – "Дружина".

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Яку освіту зараз здобувають діти родини Садових

Катерина Кіт-Садова розповіла, що троє її старших синів наразі здобувають вищу освіту за кордоном та проходять курси. А двоє молодших все ще здобувають середню освіту.

Один – у приватній Школі вільних та небайдужих (у Львові – 24 Канал). А Йосип наш навчається в професійно-технічному училищі. Щодо старших, то один – на менеджмент, другий – філософія і політика, інший – філософія й економіка,

– розповіла бізнесвумен.

Андрій Садовий та Катерина Кіт одружилися у 2001 році. За час спільного життя у подружжя народилося п'ятеро синів: Іван, Тадей, Михайло, Йосип та Антоній.

Який вигляд має будинок, де живуть Садові

Катерина Кіт-Садова також провела екскурсію будинком, де вона живе разом з Андрієм Садовим та синами. Це будинок площею у 660 квадратних метрів, куди родина переїхала у 2013 році.



Будинок, де живе родина Садових / Скриншот 24 Каналу з відео ТСН

З цікавого, у помешканні також є ліфт. За словами Кіт-Садової, її чоловік ще з моменту переїзду подбав, щоб. у будинку була доступність для людей з інвалідністю.



Катерина Кіт-Садова показала інтер'єр будинку / Скриншот 24 Каналу з відео ТСН

"Першою чергою він подумав, що має бути ліфт. Якось там це все добудовувалося, переплановувалося. Він через два поверхи на третій ходить. Це було так: "А якщо ми постаріємо, а якщо наші батьки прийдуть і не зможуть піднятися сходами". І моя бабця вже користувалася", – зазначила бізнесвумен.



Кішка родини Садових із кличкою Ярка / Скриншот 24 Каналу з відео ТСН

У будинку також є місце, де вся родина може перечекати повітряну тривогу. Разом з Садовими також живе і їхня домашня улюблениця – кішка Ярка.