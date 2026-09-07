Справа "Карфаген": у САП пояснили походження фото сейфа з готівкою та розповіли про обшуки в ОГП

Оприлюднене НАБУ та САП фото відкритого сейфа з готівкою безпосередньо стосується резонансної спецоперації "Карфаген", однак цей сейф знайшли не в приміщенні Офісу генерального прокурора.

Про це під час судового засідання з обрання запобіжного заходу фігурантці Єлизаветі Івахненко (у матеріалах справи вона має псевдонім "Муза") повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Микола Карась.

Де знайшли сейф із грошима та які подробиці розслідування?

Приводом для офіційного роз'яснення стала заява адвоката Віталія Сердюка, який стверджував, що фотографію зробили під час слідчих дій в іншій справі про земельні махінації, а сам сейф належить його клієнту.

"Офіційна позиція НАБУ і САП в тому, що опубліковане фото сейфа стосується спецоперації "Карфаген", – заявив Микола Карась.

При цьому, представник антикорупційного органу окремо підкреслив, що вказані грошові статки детективи вилучили не в кабінетах Офісу генерального прокурора.

Ні НАБУ, ні САП не писали, що кошти були знайдені в приміщенні ОГП, але ці грошові кошти стосуються цієї спецопераці,

– зазначив прокурор.

Результати слідчих дій у будівлі Офісу генерального прокурора

Увечері 4 вересня стало відомо про розслідування антикорупційними органами нової справи під назвою "Карфаген". Безпосередньо в приміщенні Офісу генерального прокурора детективи також провели серію обшуків та виявили речові докази.

На робочому місці посадовця Айдина Худієва детективи вилучили 50 000 доларів США. Крім того, слідство встановило наявність у нього елітного кросовера Audi Q8, вартість якого суттєво перевищує офіційні статки посадовця.

Під час обшуків у першого заступника генерального прокурора правоохоронці також виявили коштовності та дорогий годинник.