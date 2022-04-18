Де зранку було безпечно, зараз вибухають російські снаряди, – Гайдай про евакуацію з Луганщини

Ситуація на Луганщині стає все більш критичною з кожною годиною. Мирним мешканцям рекомендують покинути свої домівки та перебратися у безпечніші міста.

Російські війська на Луганщині наступають з півночі. Вони увійшли в Кремінну, де точаться вуличні бої. Дехто з місцевих мешканців намагався виїхати з міста на власному автомобілі. Росіяни відкрили вогонь по ньому. Загинули четверо осіб. Одна важкопоранена людина ще на місці подій.

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Водночас із Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Лисичанська та Гірського врятували 67 жителів. 18 осіб виїхали із Сєвєродонецька, де допомогли зібрати людей із бомбосховищ. 14 щасливців вирвалися із Рубіжного. 23 – із Гірського. З Попасної вдалося евакуювати чотирьох, із Лисичанська – вісьмох.

"Безпекова ситуація змінюється щогодини. Там, де зранку ще було безпечно, зараз розриваються російські снаряди. Евакуацію проводимо дуже обережно і водночас швидко. Головне – уберегти людей від ворожих куль. Ще є шанси врятуватися", – повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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