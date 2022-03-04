Де ЗСУ, там світло: у звільненому від окупантів Макарові частково відновили енергопостачання

Збройні сили України звільнили Макарів від окупантів. У місті вже частково відновили енергопостачання.

Завдяки українським захисникам 3 тисячі сімей знову зі світлом. До електропостачання під'єднали 7 сіл Макарівського району і частково саме місто.

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Ремонтували мережі 30 бригад

Аби якнайшвидше відновити роботу пошкоджених бойовиками ліній та підстанцій, мобілізували 30 ремонтних бригад.

Щойно тероборона та ЗСУ дозволяють, енергетики одразу починають ремонтувати мережі.

Зауважимо, радник голови Офісу Президента Олексій Арестович повідомив 3 березня, що наші Збройні сили звільнили Макарів.

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Де ЗСУ, там світло: у звільненому від окупантів Макарові часткового відновили енергопостачання. 3000 сімей знову зі світлом. Аварійні бригади ДТЕК з дозволу Збройних сил України оперативно підключили до електропостачання 7 сіл Макарівського району і частково саме місто.

Компанія мобілізувала 30 ремонтних бригад, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкоджених окупантами ліній та підстанцій. Енергетики приступають до ремонту мереж, щойно отримують дозвіл на проведення робіт від тероборони та Збройних сил.

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