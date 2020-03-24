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      Де державі взяти гроші під час кризи: Милованов натякнув на Коломойського

      - Читать новость на русском
      Тимофій Милованов / 24 канал

      Ексміністр економіки Тимофій Милованов заявив, що гроші на підтримку людей і бізнесу під час кризи можна було б взяти у колишніх власників збанкрутілих банків. Вони винні десятки мільярдів гривень.

      "Тільки в "Приватбанку" оцінка суми виведених грошей сягає більше 5 мільярдів доларів. А є десятки інших банків", – написав Милованов на своїй фейсбук-сторінці.

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      Для повернення цих грошей потрібна системна робота з колишніми власниками банків через правоохоронні органи, суди, та державні органи влади, додав ексміністр.

      Зауважимо, що колишнім власником майже збанкрутілого в 2016 році "Приватбанку" є олігарх Ігор Коломойський.

      Додамо, що Україні потрібні додаткові 100 мільярдів гривень для боротьби з поширенням коронавірусу. Міжнародний валютний фонд може посприяти у цьому – зараз тривають перемовини щодо кредитування на суму, удвічі більшу за ту, про яку мовилося наприкінці 2019 року.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Бізнес Гроші Банки Ігор Коломойський Приватбанк Тимофій Милованов – новини
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