Де ділися Кононенко та Грановський: що відомо про оновлення партії Порошенка

Партія Петра Порошенка також цікаво підійшла до формування списків. Зараз там люди, які мали досвід і є лояльними до п’ятого президента – Ірина Геращенко чи Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Про це в програмі "Що це було" сказала головна редакторка видання "Української правди" Севгіль Мусаєва.

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За її словами, наявність цих людей у першій десятці говорить про те, що Петро Порошенко спирається на людей, яким довіряє.

Є волонтери і два кримських татарина. Це теж дуже цікаво, що у першій десятці списку є голова Меджлісу Мустафа Джемільєв та Ахтем Чийгоз, який був затриманий окупантами у Криму, потім його вдалося звільнити. І в тих переговорах велику роль відіграв Петро Порошенко,

– розповіла журналістка.

Що відомо про партію "Європейська Солідарність"? 27 серпня 2014 року Мін'юст зареєстрував політичну партію з назвою "Блок Петра Порошенка "Солідарність". Таку назву партія мала до 24 травня 2019 року, коли з'їзд політсили вирішив змінити назву на "Європейська Солідарність".



На позачергових виборах до Ради 2014 року БПП посів 2 місце – майже 22% голосів, а з урахуванням мажоритарних виборів партія здобула найбільшу фракцію у парламенті. Почесним головою партії є п'ятий президент України Петро Порошенко.

Де ділися "старі" обличчя

– Є інформація, що Олександр Грановський міг опинитися у списку партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадима Рабіновича і були навіть переговори щодо цього. Люди, з якими він консультувався, казали, що його репутацію мало що може зіпсувати, тому може балотуватися від цих партій.

Хто такий Олександр Грановський? Український політик та бізнесмен. У 2014 році був депутатом Київської міської ради. Народний депутат України восьмого скликання від партії "Блок Петра Порошенка".



Відомо, що після повернення Ігоря Коломойського в Україну, кортеж олігарха приїжджав до маєтку Грановського під Києвом. Таку інформацію оприлюднили журналісти програми "Схеми". Сам же політик переконує, що немає ніякого будинку за містом.

Ігор Кононенко йде по округу в Обухові, що на Київщині. Там він буде конкурувати з журналістом Олександром Дубінським, який є прихильним до президента Володимира Зеленського та олігарха Ігоря Коломойського. А також з екс-радикалом Ігорем Мосійчуком.

– Мені здається, що компанія на цьому окрузі може конкурувати з скандально відомим округом у Чернігові, коли Сергій Березенко змагався з Геннадієм Корбаном. Та компанія теж запам’яталася гречкою, підкупами та багато іншим.



Перша п'ятірка політсили "Європейська Солідарність" Петра Порошенка на виборах: інфографіка

Відео повної програми "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською, в гостях Севгіль Мусаєва: