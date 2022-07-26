Дебати кандидатів на пост прем'єра Британії раптово перервали: що трапилося

У Великій Британії 26 липня різко призупинили дебати кандидатів на пост прем'єр-міністра Це сталося через інцидент у студії під час прямого ефіру.

Там знепритомніла під час прямого ефіру ведуча Кейт Макканн. Під час виступу теперішньої глави МЗС Ліз Трасс почувся сильний гуркіт. Кандидатка на посаду прем'єра не закінчувала думку, а одразу пішла на допомогу. Слід нагадати, що зараз залишилося лише двоє кандидатів на цей пост.

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Інцидент на дебатах прокоментував телеканал

На відео видно, що Трас тоді якраз говорила про свободу та демократію. Проте вона стала свідком чогось і шоковано викрикнула "о мій боже". Версію про знепритомнення ведучої підтвердили у твіттері телеканалу TalkTV, де відбувалися дебати.

Сьогодні ввечері Кейт Макканн знепритомніла в ефірі. Хоч з нею все гаразд, медики порадили нам не продовжувати дебати. Просимо вибачення у наших глядачів і слухачів.

– сказали в TalkTV.

Ведуча знепритомніла під час дебатів у Британії: дивіться відео

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