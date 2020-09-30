Дебати Трампа та Байдена викликали тривожність у 70% глядачів, – експерт
Кандидати у президенти США Дональд Трамп та Джозеф Бойден влаштувати словесну битву на дебатах. Вони називали один одного образливими словами та перебивали, що викликало занепокоєння та тривогу у приблизно 70% глядачів.
В ефірі 24 каналу експерт-міжнародник Борис Тизенгаузен зазначив, що ніхто з кандидатів, на його думку, не зміг отримати 100% перемогу.
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Як ствердив експерт, дебати проводять, щоб люди, які коливаються, змогли вибрати свого кандидата. Натомість ці дебати поставили американців у глухий кут.
"Є така шкала, коли дивляться глядачі з різних класів, вікових категорій. Потім порівнюють їх реакцію. Так от, у 68 – 70% глядачів ці дебати викликали тривожність. Вони були рвані, різкі, тому віддати комусь перемогу я не можу", – зауважив Тизенгаузен.
Психологічно переміг Трамп, – експерт
Тизенгаузен запевнив, що в першій частині дебатів Трамп "просто дезорієнтував Байдена". Через такі дії президент США повинен був вже йому відповісти, аби той "закрився".
Трамп своєю манерою перебивав, висмикував Байдена, який був змушений збиратися з думками. Трамп звик себе так вести, а стриманому і культурному Байдену було складно говорити,
– сказав Тизенгаузен.
Тизенгаузен підсумував, що "конструктиву на дебатах було мало, були атаки і звинувачення".
Вибори президента США: коротко
- На з’їзді Демократичної партії, який відбувся 18 серпня, обрали Джозефа Байдена кандидатом у президенти США. Рішення підтримали 1995 делегатів.
- Його кандидатуру підтримує і Барак Обама.
- Як відомо, якщо Байден очолить США, то віцепрезиденткою стане Каміла Гарріс. За її кандидатуру також проголосували на вищезазначеному з’їзді демократів.
- Чинний американський президент Дональд Трамп є головним суперником Байдена. Його обрали кандидатом від республіканців на з'їзді партії 24 серпня.
- Основне голосування заплановано на 3 листопада 2020 року. Це будуть 59 президентські вибори у Сполучених Штатах.
- Кандидати відмовились від класичної кампанії через пандемію. Вони скасували мітинги та зустрічі з виборцями.
- Вже точно відомо, що проголосувати на цих виборах можна буде українською.