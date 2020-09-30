Кандидати у президенти США Дональд Трамп та Джозеф Бойден влаштувати словесну битву на дебатах. Вони називали один одного образливими словами та перебивали, що викликало занепокоєння та тривогу у приблизно 70% глядачів.

В ефірі 24 каналу експерт-міжнародник Борис Тизенгаузен зазначив, що ніхто з кандидатів, на його думку, не зміг отримати 100% перемогу.

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Як ствердив експерт, дебати проводять, щоб люди, які коливаються, змогли вибрати свого кандидата. Натомість ці дебати поставили американців у глухий кут.

"Є така шкала, коли дивляться глядачі з різних класів, вікових категорій. Потім порівнюють їх реакцію. Так от, у 68 – 70% глядачів ці дебати викликали тривожність. Вони були рвані, різкі, тому віддати комусь перемогу я не можу", – зауважив Тизенгаузен.

Психологічно переміг Трамп, – експерт

Тизенгаузен запевнив, що в першій частині дебатів Трамп "просто дезорієнтував Байдена". Через такі дії президент США повинен був вже йому відповісти, аби той "закрився".

Трамп своєю манерою перебивав, висмикував Байдена, який був змушений збиратися з думками. Трамп звик себе так вести, а стриманому і культурному Байдену було складно говорити,

– сказав Тизенгаузен.

Тизенгаузен підсумував, що "конструктиву на дебатах було мало, були атаки і звинувачення".

Вибори президента США: коротко