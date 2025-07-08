Росіяни просунулися у Торецьку та на Запоріжжі: оновлення карти DeepState

Російська армія продовжує тиск на Донеччині, просуваючись у селах поблизу адмінмежі з Дніпропетровською областю. Водночас зафіксовано успіхи ворога і на Запоріжжі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Що відбувається на фронті зараз

За данними DeepState, ворог просунувся у Кам'янському, Комарі, Яблунівці, Торецьку та біля Запоріжжя.

Населені пункти Комар і Запоріжжя розташовані на Новопавлівському напрямку, неподалік від кордону з Дніпропетровщиною. Нині це один з найгарячіших напрямків: за минулу добу там відбулося 17 атак ворога.

Що відбувається на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Яблунівка – це Торецький напрямок. Протягом 7 липня там було зафіксовано три боєзіткнення.

Росія хоче оточити Торецьк: дивіться на карті

Кам'янське розміщене у Запорізькій області, на Оріхівському напрямку.

Де розташоване Кам'янське: дивіться на карті

Зауважимо, заступник командира батальйону 65 ОМБр "Форест" вважає, що ворог все літо планує штурмувати на Запоріжжі. Такого не було за ці три роки. За його словами, російська армія отримала завдання – вийти на Маріупольську трасу, потім перебити логістичне забезпечення на Донецьк, Оріхів, вийти на Кам'янське, надалі – на Комишуваху.