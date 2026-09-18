Україна має космічний дефіцит коштів, але вихід є, – Зеленський

Україна має значний дефіцит коштів у державному бюджеті. Водночас влада вже готує пропозиції для розв'язання проблеми та має певні домовленості.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа на зустрічі "Карпатської вісімки".

Що сказав Зеленський про дефіцит коштів?

За словами президента, нині Україна має серйозну проблему з фінансуванням.

Вчора говорили з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, ми з нею зустрінемося найближчим часом. Готуємо деякі пропозиції виходити з дефіциту, того, що я говорив, космічного, між нами,

– сказав Зеленський.

Водночас глава держави запевнив, що Україна працює над розв'язанням цієї проблеми та вже має певні домовленості.

"Я вже це знаю, деякі речі. Вже є домовленості", – уточнив президент.

Напередодні Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн окремо обговорювали проблему фінансування української оборони. Сторони готують рішення для її вирішення.

Також під час спілкування з журналістами Зеленський повідомив, що Україна готується виробляти швидкісні дрони-перехоплювачі.

Нагадаємо, в Україні 18 вересня стартував установчий саміт нового регіонального формату C8 – "Карпатської вісімки". Участь у ньому беруть Україна, Польща, Словаччина, Чехія, Румунія, Угорщина, Австрія та Сербія.

Зустріч проходить в Івано-Франківській області за участю лідерів і представників країн-учасниць. Новий формат покликаний посилити співпрацю держав Карпатського регіону та створити додатковий механізм взаємодії на рівні Європейського Союзу.

Серед ключових напрямів співпраці визначили безпеку, енергетику, логістику та транскордонну економічну взаємодію. Також учасники планують приділити увагу розвитку транспортної інфраструктури та сполучення між країнами регіону.

Окремо йдеться про підтримку громад та реалізацію спільних економічних проєктів. Президент Сербії Александар Вучич, який прибув на саміт, заявив про готовність країни долучатися до розвитку залізничних і автомобільних маршрутів з Румунією, Угорщиною, Україною та Польщею.