У мережі показали порожні полиці в супермаркетах Києва та області
Масовані удари по складах в Києві та області спричинили перші перебої у постачанні товарів. Покупці все частіше помічають порожні стелажі у супермаркетах.
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ, покупці скаржаться на відсутність базових харчових продуктів на полицях.
Яких продуктів бракує в супермаркетах?
Зокрема, у супермаркетах мережі NOVUS і АТБ у Києві зафіксували тимчасову нестачу окремих категорій товарів.
Найбільш помітною ситуація виявилася з соняшниковою олією, яка в деяких магазинах повністю зникла з продажу.
Крім того, на окремих локаціях мережі NOVUS спостерігається брак хліба, картоплі, яблук, вівсянки, курятини та заморожених напівфабрикатів.
Також в АТБ уже запровадили обмеження на кількість деяких товарів в одні руки.
Окремих овочів бракує в магазинах: дивіться відео
Порожні полиці у супермаркетах: дивіться відео
Деяких продуктів бракує у Києві та області: дивіться відео
Порожні стелажі у балаклії: дивіться відео
Тимчасовий дефіцит курятини в регіоні: дивіться відео
У магазинах Києва порожніють деякі полиці: дивіться відео
Водночас торговельні мережі запевняють, що продуктів у місті достатньо. Порожні полиці пояснюють зміною маршрутів доставки та втратою складів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія знищила майже всі склади торговельних мереж. Тоді у Міністерстві аграрної політики пояснили, що альтернативне постачання безпосередньо від виробників дозволить уникнути критичного дефіциту.
Також як вже повідомлялося, українців попередили про можливі зміни в асортименті супермаркетів, оскільки ритейл змушений перебудовувати логістичні ланцюжки та використовувати резервні маршрути.