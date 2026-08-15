Починайте запасатися продуктами та всім необхідним ближче до жовтня, – Оністрат

Російські окупанти продовжують атакувати українські підприємства дронами та ракетами. Через дефіцит засобів ППО забезпечити захист усіх об'єктів практично неможливо.

Про це розповів засновник батальйону БПЛА 68 бригади "Шершні Довбуша" Андрій Оністрат.

До чого варто готуватися взимку?

Оністрат прогнозує складну зиму для України через можливі удари Росії по енергетичній інфраструктурі.

За його словами, захистити українські ТЕС від обстрілів практично неможливо.

Їх розвалять у листопаді, може, у жовтні,

– заявив Оністрат.

Він також порадив українцям заздалегідь подбати про автономні джерела живлення – генератори, інвертори та сонячні панелі.

Найскладнішими місяцями, на його думку, можуть стати листопад і грудень, тоді як у січні ситуація може дещо покращитися.

Оністрат також зазначив, що найскладнішими місяцями можуть стати листопад і грудень, тоді як у січні ситуація, за його прогнозом, може дещо покращитися.

Водночас він наголосив, що багато залежатиме від температури взимку, адже сильні морози можуть суттєво ускладнити ситуацію.

Нагадаємо, що командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко також попередив, що зима цього року буде дуже складною.

Він закликав українців акумулюватися між собою, зібрати певну суму грошей і поставити у своїх під'їздах додаткові електробатареї, купити електрогенератор.

Це треба зробити вже сьогодні. А також сформувати певний запас палива, генератор, електробатареї, запас води.

За його словами, підготовка допоможе легше пережити складний період і не опинитися в ситуації, коли під час сильних холодів потрібного обладнання вже не буде в наявності.