Викручуються як можуть: у Росії "оригінально" борються з дефіцитом товарів

Росія заходить у смугу поганих часів через проблеми з російською економікою. Найцікавіше, що джерелом цих проблем є влада, а магазини повинні викручуватись, щоб люди не відчували дефіцит.

Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, зауваживши, що вже другий рік поспіль країна-агресорка має проблеми з врожаєм. Замість того, щоб її розв'язати, росіяни скорочують і господарських тварин.

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Як у Росії "оригінально" борються з дефіцитом товарів?

За словами доктора економічних наук, інфляція в Росії росте. Відповідно, ростуть і ціни, тому з часом буде ситуація погіршиться. Тим часом ретейлери, організації, що займаються роздрібним продажем товарів широкого вжитку, зменшують кількість стійок з поличками в магазинах.

А проходи такі, що можна на ковзанах кататись. Товари є, поличок менше. Люди в Росії викручуються, як тільки можуть,

– наголосив Ліпсіц.

Тим часом зараз починається збір урожаю, чим країна-агресорка цього року "похвалитись" не зможе. Через це влада придумала цікавий термін для того, щоб заспокоїти суспільство – "в Росії зберуть компактний врожай пшениці". Адже росіянам прямо не можуть сказати про проблеми.

"Зараз влада обговорює введення фіксованих цін для закупівлі сільського господарства. Поки вони думають, воно "помирає". Чому все так погано з врожаєм? Ввели мита на експорт зерна, але їх мають платити ті, хто його вивозить. Очевидно, що експортер цього робити не хоче, тому переклав це на фермерів, які, своєю чергою, зменшили площі посіву", – пояснив він.

Крім того, в країні-агресорці відбувається скорочення великої рогатої худоби, свиней та птахів. Це означає, що скоро в Росії будуть проблеми не лише з рослинництвом, а й з тваринництвом.

Росія вступила в смугу загострення продовольчої проблеми, у що росіяни не вірять. Вони думають, що продукти генеруються на полицях магазинів. Якщо ж будуть фіксовані ціни – це дорога в Радянський Союз,

– наголосив доктор економічних наук.

До речі, Алекс Кокчаров, аналітик з геоекономічних питань Bloomberg Economics, повідомив, що наслідки війни, західних санкцій, дефіциту робочої сили, зниження цін на нафту, дорожчої валюти та високих процентних ставок наблизили Росію до складного часу з її економікою. Шукаючи джерела наповнення воєнного бюджету, російський уряд вдався до дуже поганої практики – конфіскації приватних активів.