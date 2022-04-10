Дефолт Росії майже неминучий, – Bloomberg

Згідно з інформацією від Bloomberg, у Росії майже неминучий перший за століття зовнішній дефолт.

Усе через те, що казначейство припинило виплати доларових боргів з рахунків Росії в американських банках.

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Коли спроба оплати у валюті була заблокована, Росія порушила умови двох облігацій, виплативши інвесторам рублі замість доларів.

Відомо, що востаннє Росія мала дефолт у 1998 році, проте за внутрішнім боргом. Зовнішній був після революції у 1917 році.

"Якщо Росії не вдасться організувати виплати власникам облігацій протягом пільгового періоду, і на рахунки не надійдуть долари, то це дефолт", – повідомив головний інвестиційний директор берлінської компанії Capitulum Asset Management Лутц Рогмаєр.

Що таке дефолт

Дефолт оголошують тоді, коли країна не може розрахуватися зі своїми боргами вчасно і в повному обсязі.

Як наслідок, курс національної валюти починає падати, тому що знижується приплив інвестицій. Також деякі інвестори намагаються вивести свої дивіденди або відмовляються від інвестицій в цій країні. В результати відбувається зниження курсу валюти та зниження економічного зростання.

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