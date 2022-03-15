Декілька членів ОПЗЖ хочуть вийти з фракції, – нардеп

Декілька народних депутатів "Опозиційної платформи – За життя" написали заяви про вихід із фракції.

Про це у своєму телеграм-каналі написав народний депутат, член фракцій "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

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Також депутати Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман та Вадим Столар написали заяву про їх вихід із депутатської фракції ОПЗЖ,

– розповів Олексій Гончаренко.

Раніше повідомлялось, що 15 березня Верховна Рада позбавила їхнього колегу Іллю Ківу мандата народного депутата.

Нагадаємо, очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова раніше повідомила тоді ще нардепу від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киві про підозру. Згодом Державне бюро розслідувань оголосило його у міжнародний розшук.

Сьогодні ж працівники Державного бюро розслідувань повідомили про те, що були проведені обшуки у низки народних депутатів від фракції ОПЗЖ, які незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України.

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