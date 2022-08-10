Декілька поколінь росіян відповідатимуть за це зло: реакція ОП на трагедію на Дніпропетровщині

На цинічну атаку російських військ на Нікопольський район, де окупанти скерували 80 реактивних снарядів по житлових будинках відреагували в Офісі Президента.

росіяни не уникнуть покарання

Наразі відомо про загибель 13 людей внаслідок нічного обстрілу. Радник голови ОП Андрій Єрмак зауважив, що росія продовжує воювати з мирними людьми, за що неодмінно буде покарана. Він запевнив, що ніхто з причетних до цинічних обстрілів не уникне покарання.

Увага Трагічна ніч: на Дніпропетровщині внаслідок обстрілів загинули 13 людей, ще 13 – поранен

Нікопольський район. 80 реактивних снарядів по житлових будинках. Країна-терорист продовжує воювати з мирними людьми. Боягузливі росіяни не можуть нічого більше зробити, тому б‘ють по містах, підло ховаючись на Запорізькій АЕС,

– написав він.

Також Єрмак наголосив, що ніхто з них не уникне покарання.

"Відомі прізвища росіян, які віддають накази і виконують їх. Декілька поколінь росіян відповідатимуть за все це зло", – зауважив він.

Наслідки нічного обстрілу Дніпропетровщини / Фото Валентина Резніченка та Євгена Євтушенка

Моторошний обстріл Дніпропетровщини

російська армія двічі за ніч обстріляла Нікопольський район з "Градів". По житлових кварталах випустили 80 реактивних снарядів. Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада.

У Марганці пошкодили понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень. Крім того, обстріли вивели з ладу лінію електропередач. Кілька тисяч місцевих жителів залишились без світла.

Внаслідок обстрілу загинули 13 людей: спершу було відомо про 11 жертв, на ранок у лікарні померли ще двоє потерпілих. Усі загиблі були мирними людьми – вони мирно спали.

Серед постраждалих ще 11 людей поранені, серед них п'ятеро перебувають у тяжкому стані.

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