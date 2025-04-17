У скандальної Крупи виявили порушення в деклараціях на 35 мільйонів гривень

Головну лікарку Хмельницької обласної МСЕК і депутатку облради Тетяну Крупу викрили на масштабних порушеннях при заповненні декларацій про доходи. У документах за два роки "загубилися" майже 35 мільйонів гривень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НАЗК.

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Які порушення виявили у декларації Крупи

У декларації за 2022 рік НАЗК виявило порушення на понад 16,5 мільйона гривень. Зокрема, Крупа разом із чоловіком вивезли за кордон понад 38 мільйонів гривень у різних валютах. Однак походження 16,4 мільйона з цієї суми не підтверджене, а інформація про такі доходи взагалі була відсутня в декларації. Це може свідчити про незаконне збагачення.

Водночас у декларації за 2023 рік виявлено ще більше порушень – на понад 18,3 мільйона гривень. Зокрема, лікарка не задекларувала активи на суму близько 18 мільйонів гривень, правом на вимогу яких має її чоловік. Як зазначають у НАЗК, посадовиця не могла не знати про цей факт. Крім того, джерела походження коштів також не були підтверджені, через що їх вилучили під час досудового розслідування.

Окрім цього, слідчі виявили криптовалюту, що належить чоловікові Крупи. Подружжя також намагалося приховати й ці активи.