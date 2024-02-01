Позичив у мами 200 тисяч доларів: опублікована декларація Труханова вражає
1 лютого 2024, 00:38Читать новость на русском
Джерело:НАЗК
У НАЗК оприлюднили декларації Геннадія Труханова та його рідних. Зокрема, стало відомо, що на початку повномасштабного вторгнення мама Труханова позичила сину 200 тисяч доларів.
Окрім того, у декларації зазначено, що вітчим Труханова – Микола Данилюк – подарував матері мера Одеси понад 11 мільйонів гривень. Загалом у 2021 році родина отримала як прибуток кругленьку суму.
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Загалом у 2021 році родина отримала:
- 277 913 гривень – зарплата Труханова;
- 34 198 гривень – пенсія матері Труханова;
- 10 731 гривень – дохід матері від надання майна в оренду;
- 1 188 007 гривень – дохід матері від цінних паперів;
- 11 577 213 гривень – подарунок матері від вітчима.
- 97 664 гривень – пенсія вітчима.
Загалом Труханов задекларував:
- 66 723 гривень готівки;
- 350 925 гривень, 2 526 доларів та 16 423 євро на банківських рахунках.
Тим часом мама мера Одеси зберігає готівкою:
- 1 033 840 гривень;
- 658 000 доларів;
На банківських рахунках жінка тримає:
- 44 782 євро;
- 150 тисяч євро.
Яка була ситуація у 2022 році
Загалом прибутки родини склали:
- 285 574 гривень – зарплата Труханова;
- 41 170 – пенсія матері;
- 10 731 гривень – дохід матері від надання майна в оренду;
- 2 646 гривень – соцвиплати матері;
- 110 464 гривень – пенсія вітчима.
Труханов задекларував:
- готівкою – 355 913 гривень та 180 000 доларів;
- на банківських рахунках: 418 777 гривент, 2 526 доларів та 16 247 євро.