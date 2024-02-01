Позичив у мами 200 тисяч доларів: опублікована декларація Труханова вражає

1 лютого 2024, 00:38
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Джерело:

НАЗК

У НАЗК оприлюднили декларації Геннадія Труханова та його рідних. Зокрема, стало відомо, що на початку повномасштабного вторгнення мама Труханова позичила сину 200 тисяч доларів.

Окрім того, у декларації зазначено, що вітчим Труханова – Микола Данилюк – подарував матері мера Одеси понад 11 мільйонів гривень. Загалом у 2021 році родина отримала як прибуток кругленьку суму.

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Загалом у 2021 році родина отримала:

  • 277 913 гривень – зарплата Труханова;
  • 34 198 гривень – пенсія матері Труханова;
  • 10 731 гривень – дохід матері від надання майна в оренду;
  • 1 188 007 гривень – дохід матері від цінних паперів;
  • 11 577 213 гривень – подарунок матері від вітчима.
  • 97 664 гривень – пенсія вітчима.

Загалом Труханов задекларував:

  • 66 723 гривень готівки;
  • 350 925 гривень, 2 526 доларів та 16 423 євро на банківських рахунках.

Тим часом мама мера Одеси зберігає готівкою:

  • 1 033 840 гривень;
  • 658 000 доларів;

На банківських рахунках жінка тримає:

  • 44 782 євро;
  • 150 тисяч євро.

Яка була ситуація у 2022 році

Загалом прибутки родини склали:

  • 285 574 гривень – зарплата Труханова;
  • 41 170 – пенсія матері;
  • 10 731 гривень – дохід матері від надання майна в оренду;
  • 2 646 гривень – соцвиплати матері;
  • 110 464 гривень – пенсія вітчима.

Труханов задекларував:

  • готівкою – 355 913 гривень та 180 000 доларів;
  • на банківських рахунках: 418 777 гривент, 2 526 доларів та 16 247 євро.
Автор: Мар'яна Бекало