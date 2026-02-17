Декларація під час воєнного стану: хто з військових має подати її

В Україні з 1 січня 2026 року стартував новий етап подання декларацій за 2025 рік. Під час дії воєнного стану для військовослужбовців діє відтермінування, однак є винятки для певних посад.

Про це повідомило Міністерство оборони України. Дивіться також Чи звільняють з військової служби вагітних: пояснення ТЦК Хто з військових має подати декларацію? Попри відтермінування подання декларацій для військових, закон визначає перелік посад, для яких декларування залишається обов'язковим. За даними Міноборони, щорічно подавати декларації мають: міністри та їхні заступники;

військовослужбовці апарату Міноборони України, у тому числі відряджені;

члени військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій, у тому числі відряджені;

військовослужбовці ТЦК та СП (крім рядового складу підрозділів охорони);

особи, які займаються закупівлею товарів, робіт і послуг оборонного призначення або контролюють їхню якість. Водночас у зв'язку з воєнним станом від декларування звільняються: військові, що служать за контрактом (рядовий, сержантський і молодший офіцерський склад);

мобілізовані військовослужбовці, резервісти та призвані офіцери;

працівники соціальної сфери, охорони здоров'я, освіти, науки, культури та спорту, за винятком керівників. Зазначається, що подати декларації через офіційний сайт НАЗК потрібно до 1 квітня 2026 року.

Там також зазначили, що в Україні у переважній більшості випадків відстрочки продовжуються автоматично.

Проте, якщо військовозобов'язаному відмовили у ній, адвокати радять звернутися по правову допомогу та оскаржити рішення в суді.