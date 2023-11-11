Фінальне рішення – за жінкою: в Україні змінили правила отримання декретних відпусток

Станом на листопад 2023 року в Україні змінили правила отримання декретних відпусток. Жінки зможуть розпочати декретну відпустку пізніше, аніж на 30 тижні вагітності. Звичайно, за бажанням.

Що було раніше

До сьогодні, якщо жінка перебувала під спостереженням лікаря, на початку 30 тижня вагітності він формував медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Мовилося про категорію "вагітність та пологи". Власне з цієї дати жінка офіційно перебувала у декретній відпустці.

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Тоді електронний лікарняний автоматично потрапляв до роботодавця. Якщо ж жінка хотіла продовжити ходити на роботу, їй ніхто не забороняв. Водночас був важливий нюанс: кількість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами автоматично зменшувалася на ту кількість днів, що жінка продовжувала працювати. Також зменшувалася і сума допомоги.

Що буде відтепер

У МОЗ пояснили, що відтепер вагітна зможе за власним бажанням після 30 тижня обрати дату декретної відпустки.

Вагітна жінка за власним бажанням зможе після 30 тижня вагітності визначити дату початку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Якщо вона хоче розпочати відпустку з 30 тижня вагітності, їй нічого додатково робити не потрібно — за замовчуванням медичний висновок тимчасової непрацездатності буде сформовано з 30 тижня вагітності,

– мовиться у повідомленні.

Водночас, якщо жінка хоче продовжити працювати, вже під час першого візиту до лікаря (після початку 30 тижня вагітності) подає заяву лікареві. У ній має бути зазначена дата, з якої має бути сформований МВТН (медичний висновок про тимчасову непрацездатність).