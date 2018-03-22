15:27
22 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-6°C
0°C -8°C
  • п'ятниця
    1°C -13°C
  • субота
    2°C -14°C
  • неділя
    2°C -13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
23:59, 21 березня
Вєсті.UA. Бандити у Верховній Раді. Сюрприз Каддафі для Тимошенко
Вєсті.UA
20:48, 21 березня
Як одесити мріяли про мерію майбутнього, а отримали мера під підозрою
ЦРУ
09:38, 21 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Блоги Блог Соцмережі
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR
Блог Соцмережі

Делаем работу над ошибками: в ситуации с Савченко мы сами виноваты

627
Надежда Савченко
Надежда Савченко / Деловая столица

В ленте истерика и злорадство. Одна часть блогеров пишет "Савченко – это уровень нашей политики", а вторые им отвечают "Савченко – это ваш позор, а я предупреждал". Третьи пишут, что Савченко дура и не понятно, как она в ВР попала. Четвертые язвительно замечают, что если Савченко это еще не дно ВР, то какой же уровень нашего парламента?

Нет, друзья! Савченко – это то, что вы заслужили, возводя в идолы и кумиры тех, кого предлагает вам медиа и политтехнологи.

Читайте также: Рада сняла неприкосновенность с Савченко и позволила ее арестовать

Савченко – это то, что вы заслужили голосуя за образ и ничего не зная о человеке, его планах и его мировозрении. Вы не на нее должны сейчас злиться, а на себя.

Почему? А вспомните сколько из вас готовы были проголосовать за Савченко после того, как ее вернули из плена. А теперь представьте, что она бы стала президентом Украины. Представили? Ужаснулись? Ведь вместо Савченко вам завтра предложат героического комбата Петренко или распиаренного актера Шевченко и вы, даже не пытаясь разобраться, кто эти люди, радостно будете возносить их на пьедестал ваших надежд. И затем, точно так же, будете не понимать, почему они не отвечают вашим ожиданиям. Потому что вы запамятовали вторую заповедь "Не сотвори себе кумира". А еще потому, что привыкли принимать решениях эмоционально, а не рационально.

Не стыдно, а почетно защищать наших граждан, которые находятся в российском или любом ином плену. Своих граждан необходимо возвращать. Это потом мы будем разбираться с их моральными качествами и их поступками, но сначала их надо вернуть. Стыдно сначала верить в них, как в мессий, а затем стыдливо осозновать, что они обычные люди, которых вы наделили сверхкачествами лишь в своем воображении. Так вот напоминаю "Не сотвори себе кумира".

А кандидатов в кумиры вам предложат еще не раз. Одних сваяют под заказ олигархов, а других под политический запрос. И если не сделаете работу над ошибками и не сделаете правильных выводов, то очередной раз наступите на грабли. Правда, это будут новые грабли, но бить они будут по старому. Очередной раз убеждаюсь в том, что многие люди предпочитают судить, а не анализировать. И в этом их системная ошибка.

А в конце хочу спросить тех, кто пишет "Надя дура, но жаль, что у нее не получилось" – вы это пишите теми же пальцами, которыми будете на Пасху креститься и просить Боженьку простить вас? Тогда не напрягайтесь. Не поможет. Лучше приучайте к себя к высоким температурам. Ведь, где-то там,для вас приготовлены 2 чана. Один для лицемеров, а второй для мерзавцев. Хотя, может, это будет один чан. Общий. Но вам от этого стало легче?

Автор: Борислав Береза

Читайте также: Захарченко просил Савченко "отдать" ему Турчинова: видео от ГПУ

Автор: Блог Соцмережі
Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Публікації Скандал
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Делаем работу над ошибками: в ситуации с Савченко мы сами виноваты
сьогодні, 14:59 Делаем работу над ошибками: в ситуации с Савченко мы сами виноваты
Блог Соцмережі 624
Савченко имеет хорошие дружеские отношения с Захарченко
сьогодні, 14:07 Савченко имеет хорошие дружеские отношения с Захарченко
Семен Кабакаєв 2126
Почему силовиков нельзя подпускать к бизнесу
сьогодні, 14:01 Почему силовиков нельзя подпускать к бизнесу
Сергій Фурса 144
Надія Савченко та її зоряний час в українській політиці
сьогодні, 12:00 Надія Савченко та її зоряний час в українській політиці
Блог Соцмережі 1022
У чому звинувачують Савченко: держпереворот у деталях
сьогодні, 10:01 У чому звинувачують Савченко: держпереворот у деталях
Соломія Ніколайчук 2363
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук