Одеський дельфінарій звинуватили у знущанні з тварин: що кажуть про скандал зоозахисники

У мережі спалахнув справжній скандал стосовно того, що в Одеському дельфінарії нібито експлуатують тварин. Водночас у розважальному комплексі це заперечили. Також ситуацію прокоментували зоозахисники.

У вівторок, 18 квітня, набули розголосу відео, які начебто засвідчують, що в дельфінарії "Немо", що в Одесі, можна взяти тварину в оренду в однойменний готель. Чи є ця інформація правдивою та у чому загалом проблема усіх дельфінаріїв в Україні – розбирався 24 Канал.

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Чи здають тварин в оренду

Журналісти нашого видання зв'язались з дельфінарієм "Немо", аби отримати коментар стосовно цієї ситуації. Там зазначили, що дані щодо можливості взяти тварин в оренду є неправдивими, та назвали такі повідомлення провокацією.

Це неправда. Абсолютно неправда. Ми не здаємо в оренду тварин. Тим паче не знущаємось. Наші тварини живуть набагато краще, аніж деякі з нас,

– сказали в дельфінарії в коментарі 24 Каналу.

Окрім того, там заакцентували на тому, що є люди, які загалом проти дельфінаріїв, зоопарків та будь-якого утримання тварин в неприродних умовах, тому й начебто можуть здійснювати такі "інформаційні напади".

Дівчина з морськими тваринами в готелі "Немо": дивіться відео зі соцмереж

Разом з тим в Одеському дельфінарії запевнили, що їхні тварини перебувають цілодобово під наглядом фахівців.

Наші тварини, наші морські котики, леви – всі під наглядом ветеринарів. Наші тренери дуже ніжно та тепло з ними спілкуються. Дуже переживають, якщо що,

– заявили в "Немо".

Як з'явилися відео з морськими котиками

Виникає логічне запитання: як тоді з'явилося це та інші відео, на якому чітко видно, що люди разом з морськими котиками позуєть в готелі "Немо".

Морський котик в готелі "Немо": дивіться відео зі соцмереж

В розважальному комплексі зазначили, що їхній готель при дельфінарії є сімейного типу. Тварини можуть прогулюватись коридорами закладу, однак відбувається це буцімто лише під суворим наглядом спеціалістів.

Наші тварини прогулюються готелем, але люди не можуть просто так… Тобто без нагляду або без дозволу тренерів підійти, погладити. Цього не можна робити. Якщо тренер дозволяє – тоді так, можна,

– наголосили в дельфінарії.

Що загалом не так з дельфінаріями

Журналісти 24 Каналу вирішили також зв'язатися з Асоціацією зоозахисних організацій України (АЗОУ) для того, аби більш обширно подивитися на цей скандал.

Там констатували, що дельфінарії, якби вони не турбувались про тварин, не можуть забезпечити їм таких умов життя, які існують в живій природі.

Ми виступаємо проти дельфінаріїв. Морським тваринам потрібні специфічні умови. Люди навіть в дельфінарії не можуть такі умови створити. А поза межами дельфінарію тим паче. Тому це є жорстокість до тварин, жорстоке ставлення з ними, неналежне утримання,

– сказали нам в Асоціації.

Водночас там вважають, цю ситуацію має звернути увагу Міністерство екології та правоохоронні органи.

Хто ж винен

Очевидно, подібні інциденти з повідомленнями, які можна неправильно або відверто неправдиво інтерпретувати, будуть доти, поки буде таке законодавство, які дозволятиме такі колізії.

Себто аби не виникало сумнівів у тому, що морських тварин не можна і неправильно здавати в оренду з дельфінаріїв, має бути закон, який регулює це питання. І якщо є така потреба, діє жорсткіше.

Власне, в АЗОУ повідомили 24 Каналу, що працювали над законопроєктом, який забороняє дельфінарії. Також неодноразово з'являлись петиції, які ініціювали люди, що проти місць утримання тварин у неживій природі.