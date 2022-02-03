Демченко назвав головні завдання, які йому поставили перед призначенням главою митниці

В'ячеслава Демченка призначили виконавцем обов'язків глави Державної митної служби у листопаді 2021 року. Перед тим уряд поставив перед службовцем 3 головні завдання.

Тепер глава служби працює над реалізацією цих завдань. Про це Демченко розповів у інтерв'ю 24 каналу.

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Які завдання дали Демченку

Наповнення бюджету;

боротьба з корупцією;

взаємодія з митними службами суміжних країн, з якими в України найбільший товарообіг.

Перші результати їхнього виконання

Службовець наголосив, що під час його керівництва митниця перевиконала індикатив, тобто показник того, скільки грошей слід зібрати для бюджету. Так, індикатив на перший місяць був 31 мільярд, але служба його перевершила на 19,8%.

Крім того, чиновник активно займається питанням контрабанди.

Я зараз вивчаю досвід інших країн. Мені дуже імпонує досвід Азербайджану, який домігся повної цифровізації, де митник фактично не приймає рішень на пропуск або недопуск. Цим займається комп'ютер,

– зазначив Демченко.

У пункті співпраці з іншими державами Демченко зауважив, що митниця провела переговори з Китаєм та Кореєю.

Демченко – колишній керівник управління розвідки Державної прикордонної служби. Посадовець каже, що порівнювати роботу у митниці та прикордонній службі дуже складно, адже це 2 різних органи, які мають багато відмінностей.