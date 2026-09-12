Хто звільниться першим після демобілізації – мобілізовані чи контрактники: пояснення ТЦК

Питання майбутньої демобілізації залишається актуальним для тисяч українських військовослужбовців. При цьому законодавство не встановлює універсального правила на кшталт "відслужив певну кількість років – маєш право звільнитися".

Про це розповідає Житомирський ТЦК та СП.

Скільки потрібно прослужити для звільнення?

Мобілізовані військовослужбовці не мають наперед встановленого строку служби. Вони продовжують виконувати військовий обов'язок до оголошення демобілізації або до виникнення іншої законної підстави для звільнення.

Якщо Президент України ухвалить рішення про проведення демобілізації, порядок і строки звільнення військовослужбовців визначатимуться відповідним рішенням.

Тобто сам факт того, що людина вже прослужила певну кількість років, наразі не дає їй автоматичного права звільнитися. Ключовим фактором для мобілізованих у такому випадку буде саме рішення про демобілізацію та умови, які в ньому визначать.

Окремо врегульовано питання військовослужбовців, які уклали нові мотиваційні контракти. Вони також зможуть звільнитися у зв'язку з демобілізацією, якщо не виявлять бажання продовжувати військову службу. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів №768 від 12 червня 2026 року.

Водночас заздалегідь визначити, хто саме звільнятиметься першим – мобілізовані чи контрактники – неможливо. Це залежатиме від конкретного рішення про демобілізацію, у якому можуть бути визначені строки та окремі категорії військовослужбовців.

Універсальної вимоги щодо мінімального строку служби, після якого військовослужбовець автоматично отримує право на звільнення через демобілізацію, немає. Для мобілізованих основним орієнтиром є рішення про демобілізацію. Для контрактників значення мають умови укладеного контракту та інші передбачені законом підстави для звільнення.

Нагадаємо, в Україні продовжують діяти воєнний стан і загальна мобілізація, які наразі продовжені до 31 жовтня 2026 року. Водночас законодавство визначає категорії громадян, яких не можуть призвати на військову службу під час мобілізації. Йдеться, зокрема, про осіб, які мають законні підстави для відстрочки або взагалі не підлягають призову.