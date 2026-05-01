З’явиться можливість поетапного звільнення мобілізованих, які служать найдовше, – Зеленський
- Зеленський анонсував поетапне звільнення мобілізованих, які служать найдовше, та посилення контрактної системи з чіткими термінами служби.
- Планується суттєве збільшення грошового забезпечення, зокрема спеціальні контракти для піхотинців із виплатами від 250 до 400 тисяч гривень.
Зеленський анонсував зміни до управління військом. Зокрема планують поетапно звільняти тих, хто був мобілізований досить давно.
Про це Зеленський заявив у себе у телеграмі.
Дивіться також В Міноборони визнають зловживання в мобілізації: обіцяють змінити підходи
Які зміни Зеленський анонсував у війську?
Президент України Володимир Зеленський заявив, що з’явиться можливість поетапного звільнення мобілізованих, які служать найдовше.
Контрактну систему планують посилити, щоб визначити чіткі терміни служби. У цьому році поетапно будуть звільняти тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв.
Планують суттєво збільшити грошове забезпечення військових. Тилові посади будуть отримувати 30 тисяч гривень мінімум, а бойові – в рази більше.
"Друге: особлива увага – піхотинцям. Український піхотинець, який тримає на собі лінію фронту, має відчувати, що наша держава реально його поважає. Доручив забезпечити впровадження спеціальних контрактів саме для наших піхотинців із виплатами в рамках 250 – 400 тисяч гривень у залежності від виконання бойових завдань", – зазначив президент.
Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військових на передовій
Олександр Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військових на передовій після максимум двох місяців.
Наказ вимагає медогляду, відпочинку для військових та своєчасного забезпечення боєприпасами і продовольством, під контролем виконання.
Військова омбудсменка Ольга Решетилова раніше наводила дані Міноборони, які показали, що 1,6 мільйона українців можуть потенційно мобілізуватися. Тоді б, за її словами, могла б відбуватись ротація військових.
Також вона припускала, що мотивувати людей до мобілізації може встановлення чітких термінів служби, наприклад, 2 – 3 роки.