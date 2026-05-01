З’явиться можливість поетапного звільнення мобілізованих, які служать найдовше, – Зеленський

Зеленський анонсував зміни до управління військом. Зокрема планують поетапно звільняти тих, хто був мобілізований досить давно.

Про це Зеленський заявив у себе у телеграмі.

Дивіться також В Міноборони визнають зловживання в мобілізації: обіцяють змінити підходи

Які зміни Зеленський анонсував у війську?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з’явиться можливість поетапного звільнення мобілізованих, які служать найдовше.

Контрактну систему планують посилити, щоб визначити чіткі терміни служби. У цьому році поетапно будуть звільняти тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв.

Планують суттєво збільшити грошове забезпечення військових. Тилові посади будуть отримувати 30 тисяч гривень мінімум, а бойові – в рази більше.

"Друге: особлива увага – піхотинцям. Український піхотинець, який тримає на собі лінію фронту, має відчувати, що наша держава реально його поважає. Доручив забезпечити впровадження спеціальних контрактів саме для наших піхотинців із виплатами в рамках 250 – 400 тисяч гривень у залежності від виконання бойових завдань", – зазначив президент.

Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військових на передовій