Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України З’явиться можливість поетапного звільнення мобілізованих, які служать найдовше, – Зеленський
1 травня, 17:36
2

З’явиться можливість поетапного звільнення мобілізованих, які служать найдовше, – Зеленський

Сергій Попович
Основні тези
  • Зеленський анонсував поетапне звільнення мобілізованих, які служать найдовше, та посилення контрактної системи з чіткими термінами служби.
  • Планується суттєве збільшення грошового забезпечення, зокрема спеціальні контракти для піхотинців із виплатами від 250 до 400 тисяч гривень.
Слухати новину 00:38 хв

Зеленський анонсував зміни до управління військом. Зокрема планують поетапно звільняти тих, хто був мобілізований досить давно.

Про це Зеленський заявив у себе у телеграмі.

Які зміни Зеленський анонсував у війську?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з’явиться можливість поетапного звільнення мобілізованих, які служать найдовше.

Контрактну систему планують посилити, щоб визначити чіткі терміни служби. У цьому році поетапно будуть звільняти тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв.

Планують суттєво збільшити грошове забезпечення військових. Тилові посади будуть отримувати 30 тисяч гривень мінімум, а бойові – в рази більше.

"Друге: особлива увага – піхотинцям. Український піхотинець, який тримає на собі лінію фронту, має відчувати, що наша держава реально його поважає. Доручив забезпечити впровадження спеціальних контрактів саме для наших піхотинців із виплатами в рамках 250 – 400 тисяч гривень у залежності від виконання бойових завдань", – зазначив президент.

Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військових на передовій

  • Олександр Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військових на передовій після максимум двох місяців.

  • Наказ вимагає медогляду, відпочинку для військових та своєчасного забезпечення боєприпасами і продовольством, під контролем виконання.

  • Військова омбудсменка Ольга Решетилова раніше наводила дані Міноборони, які показали, що 1,6 мільйона українців можуть потенційно мобілізуватися. Тоді б, за її словами, могла б відбуватись ротація військових.

  • Також вона припускала, що мотивувати людей до мобілізації може встановлення чітких термінів служби, наприклад, 2 – 3 роки.

Пов'язані теми:

Володимир Зеленський
Мобілізація в Україні