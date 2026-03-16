Росіяни вимирають: масштабні втрати загострили у Росії демографічну кризу до критичного рівня

Великі втрати у війні проти України різко загострили демографічну проблему в Росії. У відповідь кремль почав активно переорієнтовувати пропагандистську машину – від воєнної риторики до кампаній, спрямованих на стимулювання народжуваності.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Дивіться також Бєлгороду краще не стане: яке завдання Путіна росіяни не здатні виконати на Півночі України

Як Росія занурюється у демографічну кризу?

За підсумками 2025 року коефіцієнт народжуваності там становив лише 1,37 дитини на жінку, тоді як для природного відтворення населення потрібно щонайменше 2,1.

Від початку повномасштабного вторгнення кількість матеріалів про багатодітні сім’ї у російських медіа зросла приблизно у сім разів. У містах масово з’являється реклама, що закликає жінок народжувати. Водночас у таких кампаніях майже не говорять про батьківство чи сімейні цінності – натомість використовують маніпулятивні та нав’язливі меседжі.

Окрему увагу влада приділяє підлітковій народжуваності. У низці регіонів – від Алтаю до Брянської області – з 2025 – 2026 років почали запроваджувати виплати вагітним школяркам у розмірі від 100 до 150 тисяч рублів. Один із гасел студентської акції в Нижньому Новгороді – "Зай, рожай!" – згодом почали використовувати на рекламних банерах у різних містах.

Паралельно розгортається тиск на медиків. Організація "Женщины за жизнь" проводить так звані "контрольні закупівлі", перевіряючи, чи достатньо лікарі відмовляють жінок від абортів. На пропагандистських плакатах з’являються й прямі апеляції до військової тематики. Наприклад, один із банерів із написом "Захисти мене сьогодні, а я тебе завтра" фактично подає ненароджену дитину як майбутнього солдата.

Ставлення частини російського політичного істеблішменту до жінок яскраво ілюструє висловлювання депутата держдуми Олександра Ільятякова: "Пока рожалка работает – делай, что велит тебе данное на земле".

Кремль готує вбивcтва опонентів за кордоном