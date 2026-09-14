Країна-агресорка стрімко втрачає молоде покоління та зіштовхнулася з найглибшим виснаженням людського ресурсу за останні десятиліття. Безперервне падіння народжуваності та швидке старіння населення невідворотно руйнують економічний та соціальний фундамент Росії.

Подробиці повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Масштаби розриву між поколіннями

Демографічна криза в Росії, яка розпочалася ще в 1990-х роках, досягла критичних масштабів. Країна швидко втрачає трудоздатне населення і вже найближчим часом зіштовхнеться з незворотним виснаженням власного ринку праці.

Найбільш показовим свідченням депопуляції є кардинальна зміна вікової структури населення. Ще наприкінці 1980-х років кількість дітей віком до п'яти років та людей, старших за 65 років, у Росії була приблизно однаковою – близько 14,5 мільйона осіб у кожній групі.

За наступні десятиліття ситуація змінилася катастрофічно: кількість малюків скоротилася більше ніж удвічі – до 6,5 мільйона, тоді як чисельність людей похилого віку зросла до 23,7 мільйона осіб.

Головною причиною цього розриву є хронічно низька народжуваність, яка давно перебуває нижче рівня, необхідного для простого відтворення населення.

Кадровий голод та економічна тупиковість

У розвідці наголошують, що вже протягом одного-двох десятиліть Росія зіштовхнеться з гострим дефіцитом молодих фахівців. Покоління, яке мало б поповнювати ринок праці та створювати нові сім'ї, зараз за чисельністю значно менше за попередні.

За оцінками аналітиків, Росія фактично випередила глобальний світовий тренд старіння населення майже на 30 років, застрягши у глибокій кризі. Це створює колосальне навантаження на соціальну та пенсійну системи держави.

Окрім демографічного піке, населення країни потерпає від погіршення економічної ситуації.

Зокрема, у серпні "індекс щастя" росіян упав на 9 пунктів до найнижчого рівня з 2011 року, а громадяни масово забирають депозити з банків та переходять на режим жорсткої економії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали також про те, що експорт російського зерна у серпні скоротився у 2,5 раза через логістичні проблеми та нестачу пропускної спроможності портів. За даними Служби зовнішньої розвідки України, за перші 20 днів місяця країна-терористка експортувала лише 1,4 мільйона тонн зерна, а поставки пшениці впали у 2,6 раза.

Через це внутрішні ціни на сільгосппродукцію в Росії обвалилися більш ніж на 40%, а в окремих регіонах запровадили режим надзвичайної ситуації.