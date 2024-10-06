Після війни в Україну можуть заселити африканців і афганців, – гендиректор КМІС Паніотто

Через проблеми з демографією Кабінет міністрів схвалив демографічну стратегію, спрямовану на покращення життя. Ще одним з рішень розв'язання кризи з демографією може стати міграція людей з Африки та менш розвинених регіонів.

Про це розповів генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто журналістам "Фокус".

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Як міграція з Африки та інших країн може допомогти Україні

Паніотто припустив, що для подолання демографічної кризи можуть дозволити міграцію людей з менш розвинених країн, а саме з Африки, Афганістану. Однак соціолог вважає, що на їхню адаптацію піде більше ресурсів і вони не швидко стануть українцям.

Крім цього, гендиректор КМІС підкреслив, що в Україні не найкраще ставлення до африканців серед громадян.

У нас немає такої культури, як скажімо, в інших країнах, де вони (мігранти з Африки – 24 Канал) вже звикли,

– сказав він.

Тому він вважає, що Україні вигідніше намагатися повернути своє населення, ніж витрачати ресурси на адаптацію мігрантів з інших країн з іншою культурою.

Окрім цього Паніотто наголосив, що головний вплив на кількість людей в Україні мають не демографічні стратегії, а міграція. Соціолог наголосив, що з 6 мільйонів українців за кордоном дві третини хочуть отримати громадянство тих країн, де зараз перебувають.

"Тоді виходить, що 4 мільйони залишаться (за кордоном – 24 Канал) і, можливо, до них поїдуть ще 2 мільйони чоловіків", – наголосив гендиректор КМІС.

Він також уточнив, що найбільше значення для міграції українців має закінчення війни. Зокрема, від цього залежить адаптація мігрантів. Тому, за словами соціолога, Україна повинна щось робити, щоб більше людей повернулося, а менше виїхало після закінчення війни.

Також президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник зазначив, що навіть до початку військових дій населення України щороку скорочувалося приблизно на 350 тисяч. Умовно, це можна прирівняти до кількості населення міста Житомир.

Відповідно, за словами експерта, в цілях демографічної стратегії стоїть, щоб підвищити народжуваність у нашій державі.