Про це 24 Каналу сказала керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона пояснила позицію українських сил оборони.

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Треба час

Роботи з демонтажу Кримського мосту потребують певного часу і відповідної підготовки. Оскільки ця незаконна споруда будувалася росіянами теж не так швидко.

"Не такий швидкий процес, як його проголошення. Робота має бути проведена потужна. Зрозуміло, що будувався він не один день і робота з його "демонтажу" також потребує певної підготовки, залучення певних сил та засобів, а в деякому розумінні і певних обставин, за яких це може статися", – відзначила Гуменюк.

Наталія Гуменюк про обстановку на півдні України: дивитись відео

Вона наголосила на позиції українських сил оборони. Зокрема, їхньої роботи.

Українська армія і сили оборони не руйнують об'єкти критичної інфраструктури. Вони здобувають перемогу завдяки тому, що руйнують плани ворога,

– підкреслила речниця.

Зазначимо, Кримський міст – переправа через Керченську протоку, яка поєднує тимчасово окупований Крим з Росією. Його збудували російські окупанти. Рух транспорту розпочався у 2018 році. Від початку повномасштабного вторгнення міст відіграє важливу логістичну роль для окупаційної армії.

Нагадаємо, 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту трапилася "бавовна". Внаслідок цього руйнувань зазнало як автомобільне, так і залізничне полотно. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 8 липня 2023 року підбила підсумки 500 днів повномасштабної війни Росії проти України. У них вона перерахувала найбільші досягнення ЗСУ. Зокрема, посадовиця написала: "273 дні, як завдали першого удару по Кримському мосту, щоб зламати росіянам логістику".

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