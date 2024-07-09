Труханов категорично виступив проти знесення памʼятників Пушкіну та Воронцову в Одесі

Міський голова Одеси проти демонтажу памʼятників росіянам Олександру Пушкіну та Михайлу Воронцову. На його думку, вони потрібні місту.

Відповідну позицію Геннадій Труханов озвучив в інтерв'ю. Причина буцімто в тому, що їх встановили "наші прапрапрадідусі та бабусі".

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Труханов не хоче демонтаж памʼятників Пушкіну та Воронцову

Ці пам’ятники встановили наші прапрапрадідусі та бабусі. Пам’ятник Пушкіну взагалі встановили за кошти громадян. Не дарма він стоїть спиною до будівлі мерії, а обличчям – до бульвару, до людей. Коли мені кажуть, що Путін вдягнув у військові мундири Пушкіна та все, що пов’язане з культурою, – це неправильно. Це – наш подарунок росіянам: ми віддаємо їм Пушкіна, який жив і творив у Одесі,

– каже міський голова.

За його словами, Пушкін частина одеської історії та світової культури. Він впевнений, що якщо його постамент приберуть в Одесі, то ним не перестануть захоплюватись у Франції, Англії чи Італії.

Позиція стосовно Воронцова також нібито має "історичний підтекст". Як пояснив Труханов, існує величезний зв'язок між російським графом та розвитком міста, а тому відмовлятися від нього – не можна.

"Зараз інформаційний простір відкритий, кожен може прочитати історію створення міста. З пісні слів не викинути. Відмовлятися від таких історичних постатей – страусова позиція. Не можна сховати голову в пісок і казати, що цього не було", – додав він.