З Днем ангела, дорогий Ілля: неймовірні привітання у картинках для близьких чоловіків
20 липня за новим церковним календарем вшановується пам'ять святого славного пророка Іллі. Тому сьогодні віряни відзначають День ангела Іллі. Цієї суботи з іменинами вітають багатьох хлопців та чоловіків.
Ім'я Ілля має староєврейське походження та перекладається як "Яхве – мій Бог" та "Мій Бог – Господь". Воно дуже шанується у церкві та доволі часто зустрічається в Україні, зазначає 24 Канал.
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З нагоди Дня ангела Іллі наша редакція підготувала добірку привітань у картинках. Тож відправляйте чарівні побажання своїм рідним, близьким та друзям. А ми щиро приєднуємося до всіх теплих слів та побажань. Дорогі чоловіки, нехай у вашому житті все складається добре, а проблеми та нещастя якомога швидше зникають.
День ангела Іллі 2024: картинки-привітання
Сподіваємося, що ви знайшли картинку, якою можна привітати сьогоднішніх іменинників. Не забудьте це зробити у такий прекрасний день, адже близькі люди точно заслуговують на найтепліші побажання!