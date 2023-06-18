Тато – слово, в якому безмежна любов, – Зеленський оприлюднив зворушливе відео до Дня батька

18 червня в Україні та світі відзначають Міжнародний день батька. З цим святом привітав і президент Володимир Зеленський.

Український лідер побажав, щоб якнайбільше українських чоловіків чули звертання: "Тато!". Також Зеленський оприлюднив зворушливе відео до Дня батька.

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Зеленський привітав чоловіків з Днем батька

Тато… Це слово щодня звучить мільйони разів, і щоразу в ньому чується захист, сила й безмежна любов. У День батька хочеться побажати, щоб якнайбільше українських чоловіків чули це звертання: "Тато!"

– написав президент.

Також Зеленський побажав, щоб наші татусі жили довго й були здорові. І щоб кожен тато, який на передовій, повернувся додому.

"Дякую кожному українському батькові, кожній українській родині за наших міцних і сміливих воїнів, які захистили незалежність і виборюють життя для України!" – додав український лідер.

Зворушливі кадри до Дня батька: дивіться відео

Королівська сім'я привітала з Днем батька

До речі, британська королівська родина також привітала з Днем батька. У мережі з'явилися нові кадри принца Вільяма з дітьми та короля й королеви з їхніми батьками.

Також королівська сім'я оприлюднила архівне фото Чарльза III з синами – принцом Вільямом і Гаррі.

"Татусям усюди: ми бажаємо вам сьогодні особливого Дня батька", – підписали зворушливі фото у Букінгемі.