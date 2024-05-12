"Дякуємо нашим найріднішим за мужність": Зеленський опублікував щемливе відео до Дня матері

Президент України Володимир Зеленський поділився зворушливим відео, присвяченим Дню матері. Він відзначив роль і значення матерів у житті кожного.

Володимир Зеленський поширив допис з нагоди Дня матері, висловлюючи любов та вдячність матерям за їхню самопожертву та мужність. Відео, опубліковане на платформі UNITED24, демонструє глибоку повагу до жінок, які виховують покоління українців у часи випробувань.

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Шана материнській мужності

У своєму привітанні глава держави наголосив на непохитності та силі духу матерів, які стоять за кожним успіхом своїх дітей. Відео відображає важливість материнської підтримки та натхнення, яке вони дарують своїм дітям, особливо в умовах війни.

12 травня – особливий для всіх нас день. Як і решта світу, українці віддають шану найдорожчій людині у нашому житті. Ми любимо та вдячні нашим мамам за їхню важку працю, доброту та надзвичайну мужність у цей складний для нашої країни час. Мами надихають нас і дають сили боротися заради майбутнього наших дітей.

Відео, яке опублікував президент, викликало хвилю емоцій та підтримки серед українців у соціальних мережах. Воно стало нагадуванням про незламність та відданість матерів, які продовжують бути опорою для своїх дітей навіть у найскладніші часи.

12 травня – День матері, найдорожчої людини в житті: дивіться відео UNITED24

UNITED24 – це глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. Фактично це фандрайзингова платформа – тобто платформа для збоку коштів на підтримку України. Долучитись до ініціативи можна за посиланням

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Додамо, що День матері – міжнародне та локальне свято на честь матері сім'ї, а також материнства загалом. Наша держава офіційно відзначається це свято щорічно, починаючи з 2000 року, у другу неділю травня. Цьогоріч це якраз-таки 12 травня.

Крім того, це свято відзначають у різні дні в багатьох частинах світу – найчастіше в березні чи травні. Заведено вітати цього дня матерів, вчергове нагадувати, який вклад вони роблять у формування кожної людини.