Зворушливі слова для дорогих матусь: як українські захисники вітають найрідніших з Днем матері

Щороку у другу неділю травня українці святкують особливий день, у який висловлюють свою любов та вдячність матерям за життя, любов та турботу. 14 травня своїх найрідніших матусь привітали і захисники України.

Захищаючи Україну, у цей день вони не можуть принести особисто квіти матері та пригорнутися до неї. Тож воїни привітали найдорожчих матусь у мережі, зокрема, записали відеозвернення, повідомляє 24 Канал.

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Привітання від захисників України

Привітання матерям можна побачити як на сторінках генерал-лейтенантів, так і в телеграм-каналах Командування об'єднаних сил ЗСУ, Сухопутних військ ЗСУ та Держприкордонслужби.

Військові України у цей день висловили свою любов до найрідніших. Вони подякували матусям за подароване життя та прищеплену любов до Батьківщини, за переживання, очікування та молитви. А також закликали спати вночі спокійно, адже особисто оберігають від ворога.

А ще – пообіцяли повернутися з перемогою та після приїзду подарувати усі квіти, які зможуть знайти.

Як і тисячі українських захисників, хотів би нині пригорнутись до тебе, як у дитинстві! Подякувати тобі за те, що подарувала мені життя, за любов та турботу! Низько вклоняюсь матерям, чиї сини та доньки нині боронять нашу країну від окупанта, і тим хто втратив своїх дітей на цій жорстокій війні!

– написав генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зворушливе привітання від військових: відео

У Командуванні об'єднаних сил ЗСУ подякували матерям за те, що вони "виплекали справжніх, вірних синів та доньок своєї Батьківщини, що сьогодні зі зброєю в руках мужньо захищають рідну землю від російського агресора". Тож тепер турбуватися про матусь – справа честі.

Низько вклоняюсь вам за переживання та недоспані ночі, за те, що виховуєте патріотів, які неймовірними зусиллями й навіть ціною власного життя творять новітню історію нашої країни. Турбота про вас — наш обов’язок та справа честі,

– написали в КОС ЗСУ.

Однак у 45-й окремій артилерійській бригаді ЗСУ зазначили, що усіх слів про маму буде замало. Адже "наші мами варті найбільшої подяки, найміцніших обіймів і найщирішого "Люблю".

Звичайно, ми хотіли б сказати це особисто, але наразі можемо тільки так, через відео. Вустами наших хлопців 45 ОАБр від імені усіх захисників і захисниць України у День матері ми записали те, що, віримо, мами хотіли б почути,

– зазначили захисники.

Українських матусь привітала й Олена Зеленська

Перша леді України також привітала українських мам, на чиї плечі уже випало забагато. Адже хтось з матусь чекає своїх дітей з фронту та щовечора "чекає бодай голосу в телефоні", хтось – знаходить сили заради малечі навчатися жити в чужій країні, а хтось посеред ночі вдягає поспіхом дітей, щоб якомога швидше заховати малечу в укритті від російських ракет.

"Не одна – мільйони українських мам другий рік поспіль роблять неймовірне. З Днем матері кожну з вас – тих, що під час війни бережуть дитинство своїх дітей", – написала Олена Зеленська.