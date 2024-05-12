Привітання з Днем матері: неймовірні вірші, проза та картинки для найрідніших жінок

Дорогі матері, вітаємо вас зі святом! Бажаємо всього найкращого, нехай збуваються найзаповітніші мрії, усмішка ніколи не зникає з обличчя, а сльози на очах з'являються лише від щастя. Дякуємо за те, що ви робите для своїх дітей.

З нагоди чарівного свята LifeStyle 24 зібрав найкращі привітання у прозі, віршах та картинках. Подаруйте своїм матусям сьогодні незабутні емоції.

Не пропустіть Любимо і дякуємо за все: оригінальні та красиві картинки-привітання з Днем матері

Привітання з Днем матері у віршах

В цей день прекрасний, навесні

Я найріднішу привітаю,

Ту, що життя дала мені.

Тепла і ласки побажаю!



А ще здоров’я й доброти,

Багато гарних й ніжних квітів.

Найкраща, мамо, тільки ти,

І найкрасивіша у світі!

***

Хай молодість твоя ще довго квітне,

Нехай усмішка сяє на вустах.

І лиш хороше, лагідне, привітне

Тобі в житті перетинає шлях.

Щастя хай веселкою сміється,

Квіти квітнуть на твоїм путі,

В радості, здоров'ї серце б'ється,

Мрії всі збуваються в житті!

Привітання з Днем матері / Фото forumsmile.com.ua

***

Дякую, мамо, за ніжні долоні,

Ласку, турботу, ночі безсонні,

Спасибі за всі ті пісні, що співала,

Бажаю, щоб сліз твої очі не знали.



Щоб завжди була ти щаслива, здорова,

У твоєму житті, щоб було все чудово.

Ти – наймиліша, завжди будь із нами!

Цілую тебе і вітаю з Днем мами!

***

Любу мою матусю

Зі святом я вітаю,

Щоб усе в житті збулося

Щиро я бажаю!

Будь здорова та щаслива,

Смутку зовсім ти не знай,

Будь завжди така ж вродлива,

Наче квітка, розквітай!

***

Будь завжди весела й добра,

При потребі будь хоробра

Працьовита, не ледаща,

Серед всіх жінок – найкраща.

З дітьми строга будь, й ласкава,

Гарна будь, як тая пава,

Не однакова будь – різна,

А для нас всіх – тільки ніжна.

Привітання з Днем матері / Фото Eva Blog

Вау З Днем матері, найрідніша: підбірка зворушливих картинок-привітань з нагоди свята

Привітання з Днем матері у прозі

Дорога мамо! З нагоди свята ми хочемо сказати, що дуже тебе любимо та дякуємо за те, що завжди поруч. Ти – наша найкраща подруга, порадниця та найважливіша людина у житті. Ти вчиш нас любити, розуміти та бути добрими. Ми дуже щасливі, що маємо тебе, і обіцяємо також завжди підтримувати. Цілуємо, любимо та обіймаємо, (імена дітей)

***

Люба матусю, нехай цей день принесе тобі море радості, усмішок та приємних сюрпризів! Дякую за безмежну любов і турботу. Ти – моя справжня героїня! З найтеплішими побажаннями, (ім'я дитини).

***

Ми щасливі, що маємо таку чудову маму, яка завжди поруч у всіх життєвих ситуаціях. Твої сила, мудрість і любов надихають нас кожен день. Бажаємо радості, щастя, любові та багато усмішок. З Днем матері!

Привітання з Днем матері / Фото Freepik

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З Днем матері, найрідніша! Хочу подякувати тобі за безмежну любов і турботу. Ти – моє джерело сили й натхнення, твоя присутність у житті – найбільший подарунок. Нехай кожен день буде наповнений радістю, коханням та щасливими моментами. Дуже тебе люблю!

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Мамо, ти – наша найкраща підтримка і найвірніший друг. Твоя любов безмежна, а мудрість – неоціненна. Бажаємо успіхів у всіх справах, завжди будемо вірити у тебе та підтримувати. З Днем матері!