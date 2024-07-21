Дякуємо за вашу працю: гарні привітання у картинках з Днем металурга
Щороку у третю неділю липня в Україні відзначається День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. Указ про запровадження свята 3 червня 1993 року видав тодішній президент. Раніше воно називалось День металурга.
Металурги – це люди, які займаються виробництвом металу з металолому або гірських порід. Така сфера діяльності розвинулася і в Україні. Тому сьогодні вітаємо усіх причетних з професійним святом.
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З нагоди Дня металурга редакція 24 Каналу підготувала гарні привітання у картинках. Зберігайте, аби у свято надіслати їх своїм рідним, друзям або колегам. Впевнені, що вони будуть дуже задоволені та раді.
День металурга 2024: привітання у картинках
Дорогі металурги, ще раз вітаємо вас з професійним святом. Нехай все у житті вдається, а робота приносить задоволення і хороші гроші. Бажаємо наснаги та мотивації, аби рухатися вперед до цілей!