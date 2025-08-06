У суботу, 9 серпня, в Шевченківському гаю у Львові відбудеться фестиваль у рамках Дня молоді та титулу "Молодіжна столиця Європи 2025". Відвідувачів чекає насичена програма з музикою, літературою, мистецтвом, просторами для діалогу та громадським ярмарком.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на організаторів фестивалю.

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Яка програма фестивалю до Дня молоді?

Фестиваль у Шевченківському гаю триватиме з 16:00 до 21:30. За словами організаторів, вхід на всі заходи безплатний за умови реєстрації.

Цей День молоді – про присутність і силу. Ми свідомо створюємо простір, у якому молодь не споживає, а творить сенси: говорить про мрії, про втрати і любов, про громадську участь і майбутнє, яке вони вже зараз формують. Це – голос покоління, що не чекає дозволу діяти»,

– поділилися організатори.

Також наразі вже стала відомою детальна програма фестивалю. У цей день на гостей чекають тематичні музичні сцени та головна сцена з вечірнім хедлайнером, літературний дворик, ярмарок, а також багато іншого.

Історія та культура

16:00 – 21:30 – "Qırım azbarı" (Кримський дворик). Простір кримської культури й пам'яті: кава на піску, майстер-класи, виставка, інтерактиви, листи до Вільного Криму та мерч.



16:30 – 19:30 – Літературник. Простір тиші й змісту, де звучатимуть тексти про досвід, втрату, любов і пам'ять У програмі – читання та розмови про важливе за участі українських авторів, зокрема Романа Голубовського, Галини Крук, Катерини Міхаліциної, Данила Ільницького та Остапа Сливинського.



18:00 – 19:30 – Традиційні танці за спільнотою "ДРИҐ". Гурт "Дриґ" проведе відкритий майстер-клас з автентичного українського танцю – від бойківських до гуцульських мотивів.

Нетворкінг

16:00 – 19:30 – Алея громадських організацій. Простір зустрічі з десятками молодіжних ГО з усієї країни. Там можна буде познайомитися з командами, які змінюють свої громади, дізнатися про волонтерство, стажування, проєкти та доєднатись до них.



16:00 – 17:00 – Спідфрендинг з урядовцями. Нестандартна розмова: молодь і представники місцевої влади сідають один навпроти одного і змінюються кожні 5 – 7 хвилин. Формат спілкування, де можна напряму поставити запитання, запропонувати ідею чи розповісти про свій досвід.

Сила і витривалість

16:00 – 19:30 – "Unbroken". На цій локації у гостей буде змога пройти смугу перешкод у кріслі колісному, дізнатися більше про сучасні протези, поспілкуватися з тими, хто живе з цими викликами щодня.



16:00 – 19:30 – "Стрільниця". Ветеранський спортивний хаб "Стрільниця" відкриває виїзну локацію у Шевченківському гаю. Тут кожен зможе постріляти з лука, спробувати лазерне обладнання й перевірити влучність.

Хедлайнери фестивалю

18:30 – 19:30 – The Unsleeping



19:50 – 21:10 – ТНМК

Головна сцена

16:10 – 16:40 – Yosyaa / Porichka stage



16:55 – 17:25 – Три Кроки в ніч / Porichka stage



17:40 – 18:10 – Brood / Porichka stage

Діджей сцена

16:00 – 18:30 – Basement Studio. Простір сучасної електронної музики у Шевченківському гаю. Програма почнеться з лекції про розвиток діджеїнгу у Львові – від перших андеграунд-вечірок до сучасної клубної сцени. Далі – майстер-клас, на якому можна буде дізнатися, як працює діджей, як будуються сети та створюється музика.

Джаз сцена

16:00 – 16:30 – Вступний концерт Opera Avangard.



17:00 – 18:00 – Jam session



18:30–19:00 – Opera Avangard × Джеміль Каріков

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