Попри юний вік, мають величезну сміливість: у День молоді Зеленський нагородив українських дітей

12 серпня відзначається міжнародний день молоді. З цієї нагоди глава держави нагородив дітей, які попри юний вік непосильно допомагають Збройним Силам України.

У День молоді Зеленський нагородив українських дітей

Володимир Зеленський зустрівся з юними українцями й нагородив їх. Кожен із них долучається до спільної перемоги по-своєму.

До теми 12 серпня – Міжнародний день молоді: історія свята і в чому його важливість

Президент України підкреслив, що війна забрала в наших дітей дитинство, їм довелося швидше стати дорослішими. Попри це юним українцям вдається робити те, що дорослі інколи не можуть. Тож вони заслуговують на те, щоб про них та їхні вчинки знали усюди.

Сьогодні мав честь зустрітись і нагородити тих, хто попри свій юний вік має величезну сміливість. Далеко не всі дорослі здатні робити те, що зробили вони, щоб допомогти іншим. Їхні історії справді вражають і надихають,

– зазначив Зеленський.

Максим Бровченко з Бердянська

Малює картини, а зароблені гроші надсилає на допомогу для Збройних Сил України.

Сашко Гуцал із Бучі

Хлопчик перебував в окупації. Там він піклувався про молодшу сестру та двох братів. Безстрашний Сашко виходив на пошуки харчів і води.

Єгор Шемет із Чернігівщини

Хлопець та його бабуся місяць ховалися в погребі. На жаль, російські окупанти принесли в його сім'ю біду – пошкодили будинок та зробили його старшого брата німим. Останній злякався вибухів і перестав говорити, тож Єгор хоче допомогти одужати братові. Також мріє відремонтувати свій будинок.

Гліб Бондаренко з Харкова

Він потрапив під ворожий ракетний обстріл біля житлового будинку. Цього року мав намір вступати до харківського "Кадетського корпусу", а згодом – до Національної академії Служби безпеки України.

Андрій Покраса з Київщини

Хлопець разом із батьком проводив вдалу розвідку, чим допомагав ЗСУ. За допомогою дрона вони відстежували рух загарбників і передавали координати українським військовим.

Давид Понуляк із Запоріжжя

Займається козацьким бойовим мистецтвом "Спас". Хоче бути сильним, як тато, щоб у майбутньому захищати Батьківщину.

Данило Сергєєв із Маріуполя

З початку повномасштабної війни піклувався про людей похилого віку. Він приносив у підвали воду та їжу, готував у дворі. Також Данило проявив мужність й допоміг чоловікові та його доньці вибратися зі зруйнованого будинку і надав їм першу медичну допомогу.

Іринка Васильєва з Рівного

Життя дівчинки стало зовсім іншим, адже на війні вона втратила тата і дядька. Зараз власноруч виготовляє віночки і продає їх – назбирала вже 7 тисяч євро. На ці кошти разом із мамою придбала два тепловізори та автомобіль для ЗСУ.

Наостанок глава держави висловив переконання у тому, що з такими хоробрими та щирими дітьми на Україну чекає прекрасне майбутнє.

Дивіться момент нагородження: відео

Зеленський зустрівся з представниками молодіжного середовища з України та світу

Крім того, президент України зустрівся з представниками молодіжного середовища з України та світу. За його словами, ці люди талановиті, розумні, ініціативні та всім серцем вболівають за нашу країну. Кожен з них на своєму місці допомагає виборювати нашу спільну свободу.

Ми багато спілкувалися на різні теми, обмінювалися думками. Про нашу незалежність, майбутнє й про те, що ще кожен з нас може зробити, щоб наблизити перемогу,

– підкреслив він.

Як проходила зустріч / Фото з телеграму Володимира Зеленського

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