Мерц готує подарунок Трампу до дня народження: ЗМІ розкрили, що це буде

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підготував для Дональда Трампа особливе привітання з нагоди 80-річчя американського президента, яке буде незабаром.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Дивіться також Європа має час до 2029 року: командувач Бундесверу оцінив, чи нападе Росія раніше

Який подарунок готують?

За даними видання, німецький канцлер готує для Дональда Трампа рукописне привітання. Лист мають доставити до Білого дому до 14 червня, тобто до дня народження американського президента. Йому виповниться 80 років.

Крім вищезгаданого, Фрідріх Мерц готує особистий подарунок, який планує вручити американському лідеру під час саміту G7 в Евіані на Женевському озері, але у Берліні станом на зараз не розголошують те, що саме це буде.

Яке святкування планують?

Трамп 14 червня планує відзначити свій день народження масштабним заходом на Південній галявині Білого дому. Організація UFC проведе сім поєдинків зі змішаних єдиноборств, на які чекають понад 100 тисяч глядачів.

За оцінками, вартість заходу становить близько 60 мільйонів доларів, які покриває UFC. Але проведення боїв в октагоні на території Білого дому викликало дискусії. Критики зауважують на ризиках для здоров'я спортсменів.

Вони також ставлять під сумнів доречність такого шоу в офіційній президентській резиденції. Після завершення святкувань Дональд Трамп того ж вечора вирушить до Франції для участі у вищезгаданому саміті G7.

До речі, лідери G7 готуються до саміту, де безпекові виклики стануть головними темами порядку денного на тлі воєн в Україні і на Близькому Сході. Франція, яка приймає зустріч, хоче організувати її комфортною для США.